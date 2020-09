Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","shortLead":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","id":"20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af32172-0471-4f1a-b940-23ebb1861c4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:48","title":"Timosenko már nincs válságos állapotban, de még kezelésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is szerepelhessen, közben Deutsch Tamás és Szájer József az ellenzék pártcsaládjainak árulkodik.","shortLead":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is...","id":"20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d702c27-8242-4ffb-97e4-3af764f16df9","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:37","title":"Nyílt levélben panaszkodik az európai baloldalnak és liberálisoknak a Fidesz a Jobbik jelöltje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművészeti egyetem kuratóriumának elnöke azt állítja, nem kapott hivatalos dokumentumot arról, hogy az egyetemi szenátus lemondott volna.","shortLead":"A színművészeti egyetem kuratóriumának elnöke azt állítja, nem kapott hivatalos dokumentumot arról, hogy az egyetemi...","id":"20200901_vidnyanszky_szfe_szanatus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b988ccaa-e097-4b26-8add-6a05352e6c0c","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_vidnyanszky_szfe_szanatus","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:09","title":"Vidnyánszky: Nem mondott le a színművészeti szenátusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe82c72f-f7f5-4fc6-b2de-1e23bf6cf248","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztusban mindennapossá váltak a lövésváltások.","shortLead":"Augusztusban mindennapossá váltak a lövésváltások.","id":"20200831_hamasz_izrael_osszecsapasok_leallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe82c72f-f7f5-4fc6-b2de-1e23bf6cf248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86ce6a6-7192-4904-a841-a76e6b495a87","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_hamasz_izrael_osszecsapasok_leallitasa","timestamp":"2020. augusztus. 31. 21:55","title":"A Hamász leállítja az összecsapásokat Izraellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja majd.","shortLead":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja...","id":"20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b104b4-87c2-4308-a41b-260da3687521","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:37","title":"Nagy Ervin: Vidnyánszky egyedül fog ülni az egyetemen, mert senki nem lesz ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és Velencei-tavi járás magasabb bevándorlással büszkélkedhet. Az ország északkeleti és délnyugati járásai továbbra is elvándorlással küzdenek.","shortLead":"Egészben nézve a budapesti agglomeráció az országon belüli migráció legkedveltebb célpontja, de néhány balatoni és...","id":"20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb20530-8345-47af-aa0a-17eabb58070c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_NER_Balaton_ingatlanpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:03","title":"A NER nagyágyúinak belső migránsokkal kell osztozniuk a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]