[{"available":true,"c_guid":"57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak egy példányára.","shortLead":"A szarvas álganajtúró nem ürülékből készült golyót hemperget maga előtt, hanem gombát. Most Magyarországon bukkantak...","id":"20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57e7e521-8e11-43ce-b4a5-81935254632f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ca32e5-4bc2-4dcc-a053-35f09678c0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_szarvas_alganejturo_bogar_gomba","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:45","title":"Egész Európában ritka bogarat találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium szerint a fertőzöttek karanténban vannak és nem jelentenek senkire veszélyt.","shortLead":"A minisztérium szerint a fertőzöttek karanténban vannak és nem jelentenek senkire veszélyt.","id":"20200901_Emmi_koronavirus_iskola_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3d2088-1d86-4ccc-9b35-a954a1c6ca0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Emmi_koronavirus_iskola_ovoda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:20","title":"Emmi: Egy tucat intézményben van koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban ellepte a szemét. ","shortLead":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban...","id":"20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969122a-ed66-4dbf-a222-3a3239bcdaee","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:13","title":"Biciklisek, futók és kutyasétáltatók segítségét kérik a szemétgyűjtéshez az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","shortLead":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","id":"20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a7edb-9ffe-4d46-a1e4-2b0f70a5a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:22","title":"Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","shortLead":"A színész a munkatársai előtt is titkolta az állapotát.","id":"20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7808840-e04a-4e81-a63b-ce340752f2a9","keywords":null,"link":"/elet/20200901_A_Fekete_Parduc_rendezoje_is_csak_utolag_fogta_fel_hogy_Chadwick_Boseman_betegen_dolgozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:06","title":"A Fekete Párduc rendezője is csak utólag fogta fel, hogy Chadwick Boseman betegen dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak holtan Zimbabwéban a Hwange Nemzeti Park és a Viktória-vízesés közötti Pandamasue erdőben – közölte kedden a Zimparks, a zimbabwei nemzeti park- és vadvédelmi hatóság.","shortLead":"Mérgező növények okozta baktériumfertőzés miatt pusztulhatott el az a 11 fiatal elefánt, amelyet a múlt héten találtak...","id":"20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660063ab-b9a6-45fb-a6ac-8025086a3b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1929c9-c562-4b7e-80de-e252e4d92190","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_zimbabwe_elefant_pusztulas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:43","title":"Megvan, mi okozhatta 11 fiatal elefánt halálát Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett. Az intézményben állítják, a működés zavartalan.","shortLead":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett...","id":"20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173c423-1858-4285-8b73-066e9f175ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:14","title":"Koronavírusos a Szegedi Tudományegyetem egyik rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium példátlan módon felülbírált az OTKA támogatási pályázatokon hozott szakmai bírálati döntéseket, az illetékes kormányzati hivatal elnöke szerint ez teljesen rendben van.","shortLead":"A minisztérium példátlan módon felülbírált az OTKA támogatási pályázatokon hozott szakmai bírálati döntéseket...","id":"20200901_Aki_fizet_az_dont__irta_a_kormanyzati_hivatal_vezetoje_a_felulbiralt_tudomanyos_palyazatokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace01c84-795e-47c3-b9bb-eb9000111106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c6beef-671b-485a-9ef2-5290b42ee8bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Aki_fizet_az_dont__irta_a_kormanyzati_hivatal_vezetoje_a_felulbiralt_tudomanyos_palyazatokrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:31","title":"Aki fizet, az dönt – írta a kormányzati hivatal vezetője a felülbírált tudományos pályázatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]