Több mint 1000 orvos hagyná ott a brit Országos Egészségügyi Szolgálatot (NHS) – adta hírül a Guardian.

Az elsődleges okok között az szerepel, hogy kiábrándultak amiatt, ahogy a brit kormány a koronavírus-járványt kezeli és a fizetésük is frusztrálja őket. Egyre nagyobb aggódás övezi a szigetországban is az egészségügyben dolgozókat a mentális egészségük és az őket érő folyamatos stressz miatt.

Az orvosok tervei között szerepel, hogy külföldre költöznek, kihagynak valamennyi időt, magánegészségügyben helyezkednek el inkább, vagy helyettesítő orvosként dolgoznának tovább.

A helyettesítő orvosok (locum) alkalmazása gyakori egyébként a brit egészségügyben, őket többnyire magáncégek szervezik ki.

A brit orvosok 2,8 százalékos fizetésemelést kaptak a világjárvány alatt, ez azonban nem terjed ki a még csak gyakorló orvosokra és a háziorvosokra.

„Az NHS orvosai szétzúzva, tele sebekkel és kiégve jönnek ki ebből a világjárványból” – mondta Dr. Samantha Batt-Rawden, a brit orvosszövetség elnöke a lapnak, aki az eredményeket úgy nevezte, hogy ez egy sokkoló bizonyíték arra, mennyire is értékeli az Egyesült Királyság az orvosokat.

A kutatás eredményei tovább súlyosbítják az aggodalmakat amiatt, hogy már eddig is orvoshiány volt az NHS-ben: több mint 8000 egészségügyi szakemberre lenne már most is szükség.