[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy vakcinagyártóval is leszerződött Kanada, de azt majd a klinikai tesztek eredménye fogja eldönteni, melyik lesz a befutó.","shortLead":"Négy vakcinagyártóval is leszerződött Kanada, de azt majd a klinikai tesztek eredménye fogja eldönteni, melyik lesz...","id":"20200911_koronavirus_vakcina_oltas_kanada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9107f7e-1869-4cb0-a50c-27e5c7e065a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_koronavirus_vakcina_oltas_kanada","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:26","title":"Kanadában már a jövő év elején elérhető lehet az első koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok idegmérget, amelyről Moszkva az erre vonatkozó, általa aláírt nemzetközi szerződés ellenére sem mond semmit.","shortLead":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok...","id":"202037_ujonc_azurben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2947665f-b2a3-4933-be25-7fe5e2cf1cab","keywords":null,"link":"/360/202037_ujonc_azurben","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:15","title":"Az oroszok titkolóznak, de azért sokat tudni a Navalnijt megmérgező novicsokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","shortLead":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","id":"20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81e00f-109a-42b8-96d6-1e3da78e8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:29","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érkezőben lévő újdonságra minden további nélkül igényelhető lesz a 2,5 millió forintos állami támogatás.","shortLead":"Az érkezőben lévő újdonságra minden további nélkül igényelhető lesz a 2,5 millió forintos állami támogatás.","id":"20200909_7_uleses_valtozat_johet_a_ford_kugabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf776e82-850e-47ff-a849-0c669f78f8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62970acf-3640-4e41-b307-e6b456c7811a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_7_uleses_valtozat_johet_a_ford_kugabol","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:59","title":"7 üléses változat jöhet a Ford Kugából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés jön hétfőn. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy volt fideszes alpolgármester sötét ügye, arányaiban is keveset keresnek a tanárok, rendkívüli fővárosi közgyűlés...","id":"20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db7fd5a-c9cf-4b73-86bf-6c66da66a4ba","keywords":null,"link":"/360/20200911_Radar360_A_kormany_mossa_kezeit_SZFEugyben_29_fertozott_egy_idosotthonban","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:05","title":"Radar360: A kormány mossa kezeit SZFE-ügyben, 29 fertőzött egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el a frekvenciahasználat meghosszabbítására benyújtott pályázatukat. A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint szimpla politikai döntés született, és azt ígérte, perelnek. A Klubrádió évekkel ezelőtt már hosszan pereskedett az NMHH-val, az ügy egy része még nem is zárult le. ","shortLead":"A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el...","id":"20200911_Klubradio_per_arato_frekvencia_nmhh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814588b0-3da9-46fd-a73a-ccf318aac7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Klubradio_per_arato_frekvencia_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 20:10","title":"Klubrádió vs. Médiahatóság: egy háború újraindul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra kerültek olyanok is, akik más ügyekben ádáz ellenfelek.","shortLead":"Az Írdalá.hu Nonprofit Kft. a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését támogatja. Ebben egy platformra...","id":"202037_irdalahu_film_aszekelyekert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30633ff1-9e9a-4aeb-8d74-f1e6412f32d1","keywords":null,"link":"/360/202037_irdalahu_film_aszekelyekert","timestamp":"2020. szeptember. 11. 12:00","title":"Pesty László új cégének neve elárulja, mivel foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol a járvány első hetei után tartott – számolt a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Közel kétszer akkora volt a járműgyártás visszaesése, mint az ipari átlag, mostanra oda ért vissza a magyar ipar, ahol...","id":"20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72a4412-d9fb-46ca-8f0d-49a3358e7691","keywords":null,"link":"/kkv/20200911_ipar_gyarak_auto_ksh","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:05","title":"Túl lehet a magyar ipar a mélyponton, de az autógyárak még mindig lehúzzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]