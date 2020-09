Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","shortLead":"Az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között rosszabbá tették...","id":"20200912_Hadgyakorlat_torokorszag_eszakciprus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3621c591-22e5-4c51-af52-991edccf1e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200912_Hadgyakorlat_torokorszag_eszakciprus","timestamp":"2020. szeptember. 12. 13:41","title":"Hadgyakorlattal élezi tovább a feszültséget Törökország Észak-Ciprus partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Riba István, Pálmai Erika","category":"360","description":"Több évtizedes tudománypolitikai szokásjogot rúgott fel Palkovics László azzal, hogy politikai döntéssel avatkozott be egy tudományos pályázatba.\r

","shortLead":"Több évtizedes tudománypolitikai szokásjogot rúgott fel Palkovics László azzal, hogy politikai döntéssel avatkozott be...","id":"202037__politikai_beavatkozas__kutatasok__mta__megall_atudomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad393af-5af7-4753-b598-7112b467360f","keywords":null,"link":"/360/202037__politikai_beavatkozas__kutatasok__mta__megall_atudomany","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:15","title":"Kádár alatt sem volt olyan, amit most meg mer csinálni a kormány a tudósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238e060-74d3-4fd8-a0f0-827e8b16e397","c_author":"Tuba Lajos","category":"360","description":"Meghökkenést keltett Szlovákiában, hogy első fokon felmentették a következményeivel az egész belpolitikát átíró újságíró-gyilkosságra a vád és a tanúvallomások szerint megbízást adó Marián Kocner üzletembert, aki egy másik ügy miatt már kapott 19 év börtönt.","shortLead":"Meghökkenést keltett Szlovákiában, hogy első fokon felmentették a következményeivel az egész belpolitikát átíró...","id":"202037__kuciakgyilkossag__felmentes__szlovak_plagiumvirus__kevesellt_bizonyitek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f238e060-74d3-4fd8-a0f0-827e8b16e397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73504092-9a36-448a-8f45-086174cea7b5","keywords":null,"link":"/360/202037__kuciakgyilkossag__felmentes__szlovak_plagiumvirus__kevesellt_bizonyitek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 12:00","title":"Szóhoz sem jut Szlovákia az újságírógyilkosságot elrendelő felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi versenyautóhoz, mint jelen tesztalanyunk. A francia mérnökök tulajdonképpen egy kibiztosított éles lőfegyvert adtak a kezünkbe.","shortLead":"Sok erős és gyors autót lehet kapni a kereskedésekben, de ezek közül egyik sem áll olyan közel egy igazi...","id":"20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ac9c70-0509-4cf6-9d5a-2a0eccc22d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcf4a41-26a9-49e4-8493-dd89cdce2532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_renault_megane_rs_trophy_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:30","title":"30 millió forint egy Renault-ért? Meghajtottuk a Megane R.S. Trophy-R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint így sem magyarázhatnak neki a paksiak.","shortLead":"Finoman szólva is sportszerűtlen körülmények között nyert a Ferencváros a Paks ellen, de Lovrencsics Gergő szerint...","id":"20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=996a98af-4823-4041-b0f6-f00833a449c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ca5a64-203b-4269-a677-c88c578cc3bd","keywords":null,"link":"/sport/20200912_lovrencsics_gergo_ne_magyarazzal_paks_fradi","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:34","title":"Mutogatott és üzent a vendégszurkolóknak a Fradi válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat versenyző futama lett oda.","shortLead":"Hat versenyző futama lett oda.","id":"20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b0bbcb-f446-4905-89bf-f2f8565eac9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58168791-4060-4482-80f8-8c58e8402805","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_f1_toszkan_nagydij_baleset_piros_zaszlo","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:03","title":"Két hatalmas balesettel indult a Toszkán Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata azonnal rá is tette a kezét, hogy elvégezze rajta a szokásos javíthatósági vizsgálatot.","shortLead":"Van, ahol már hozzáférhető a Microsoft kétkijelzős eszköze, a Surface Duo, így nem meglepő, hogy az iFixit csapata...","id":"20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4469ef33-7fcb-4d0f-b89d-c09c1dd3a48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43d00a-b8cc-4746-a56f-a301c2774a5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_microsoft_surface_duo_ifixit_teardown_gyenge_javithatosag","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:03","title":"Szétszedték a Microsoft új telefonját, kiderült, hogy mi hogy van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író tériszonyos, mégis vállalta az őrszem feladatát.","shortLead":"Az író tériszonyos, mégis vállalta az őrszem feladatát.","id":"20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fe0b50-7290-4d01-90ea-294bead26948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0545e132-6209-479b-aa56-78f56313ee85","keywords":null,"link":"/kultura/20200913_Grecso_Krisztian_is_ort_allt_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:41","title":"Grecsó Krisztián is őrt állt az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]