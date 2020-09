Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05327973-9cec-4fcf-b182-2b7acc1e8239","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Az amerikai teniszbajnokságon ért a csúcsra, a tehetségét igazolva, Dominic Thiem. A siker dollármilliókat hozott, az odáig vezető út viszont nagyon sokba került.","shortLead":"Az amerikai teniszbajnokságon ért a csúcsra, a tehetségét igazolva, Dominic Thiem. A siker dollármilliókat hozott...","id":"202038__dominic_thiem__ujonc_gyoztes__osztrak_teniszcsillag__generacioja_uttoroje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05327973-9cec-4fcf-b182-2b7acc1e8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c44a65-0e0c-44a1-bfc7-852edc54e8b0","keywords":null,"link":"/360/202038__dominic_thiem__ujonc_gyoztes__osztrak_teniszcsillag__generacioja_uttoroje","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:00","title":"Az osztrák fenomén, aki a teniszvilág abszolút csúcsára tör – nem is esélytelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","shortLead":"A levelet még azelőtt elfogták, hogy eljutott volna a Fehér Házba.","id":"20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12af986-a457-48f1-adb6-8b1641c2a472","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_feher_haz_donald_trump_ricin_mereg","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:42","title":"Egy nőt gyanúsítanak azzal, hogy mérget küldött Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","shortLead":"Szombaton derült ki, vasárnap már fertőtlenítették az épületet. 13 másik gyermek és 4 dolgozó lehet még érintett.","id":"20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cff9e70a-5fe1-4f6b-b5e9-8840aa85c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141c727-39a0-4e6e-89d4-06ceef34d6a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_koronavirus_ovoda_obuda_fertotlenites","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:29","title":"Koronavírusos lett egy óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aztán ha muszáj, belemennek a fizetési alkuba. Mintha szokássá vált volna a bepróbálkozás.","shortLead":"Aztán ha muszáj, belemennek a fizetési alkuba. Mintha szokássá vált volna a bepróbálkozás.","id":"20200920_allaskereses_fizetes_berigeny_diplomasok_fehergallerosok_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63a2e85-a054-46d1-b7b5-6a7427841025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e785d00-2412-462c-9ef3-8bf7e7833629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_allaskereses_fizetes_berigeny_diplomasok_fehergallerosok_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 20. 12:45","title":"Szemrebbenés nélkül bemondják a négy-ötszázezres bérigényt a hazai álláskereső diplomások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azután kapott új állást, hogy Mészáros és Tiborcz is kiszállt a korábbi állomáshelyének számító ingatlankezelőből. ","shortLead":"Azután kapott új állást, hogy Mészáros és Tiborcz is kiszállt a korábbi állomáshelyének számító ingatlankezelőből. ","id":"202038_balatontourist_camping_a_part_arnyekaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e62be1d-77e6-472d-8c5c-97051f1354cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0228ee7a-ad55-470c-aabb-dd6a87d53ab3","keywords":null,"link":"/360/202038_balatontourist_camping_a_part_arnyekaban","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:00","title":"A Balatonon találtak helyet Mészáros egyik menedzserének ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4474b49-3668-4fba-bece-6fca7e352e2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn lépett hatályba a korábbinál szigorúbb szabályozás a maszkviseléssel kapcsolatban, körbenéztünk a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban és a plázákban, hogy betartják-e az emberek az előírásokat. A válasz röviden: nem igazán. ","shortLead":"Hétfőn lépett hatályba a korábbinál szigorúbb szabályozás a maszkviseléssel kapcsolatban, körbenéztünk...","id":"20200922_maszk_koronavirus_rendorseg_kereskedelem_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4474b49-3668-4fba-bece-6fca7e352e2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4868df4b-5e06-42aa-ad9b-6716b1197399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_maszk_koronavirus_rendorseg_kereskedelem_bkk","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:30","title":"A buszsofőrök tehetetlenek a maszkot nem viselőkkel szemben, a boltosok megkönnyebbültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f4c221-dee0-40b1-8c5f-a11dd413f9c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vadonatúj Fordok és Lincolnok voltak a vagonokban.","shortLead":"Vadonatúj Fordok és Lincolnok voltak a vagonokban.","id":"20200920_Vadonatuj_autok_letarolt_vonatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f4c221-dee0-40b1-8c5f-a11dd413f9c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b50c61-c5ec-45cd-9410-18f1b9a611f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200920_Vadonatuj_autok_letarolt_vonatban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:27","title":"Tucatnyi vadonatúj autót tett tönkre egy túl alacsony vasúti átjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két személyautó ütközött össze.","shortLead":"Két személyautó ütközött össze.","id":"20200921_Halalos_baleset_tortent_a_74es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07620027-5d8f-48c3-ad71-048ecc81a683","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Halalos_baleset_tortent_a_74es_fouton","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:32","title":"Halálos baleset történt a 74-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]