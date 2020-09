Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","shortLead":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","id":"20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b734c-3d64-4204-999f-e8dcd3f21191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:33","title":"Háromezer önkéntesnek adnak be egy új orosz vakcinát, 16 napra elzárják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem gondolnánk. Például, hogy miként viszonyulunk a különböző technológiai szolgáltatásokhoz, termékekhez, és hozzájuk viszonyítva más márkákhoz.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok szempontból megváltoztatta az életünket, még olyan területeken is, amelyekre sosem...","id":"20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82da10d6-140e-451a-b771-aa7e17bf9dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef92e4b-a6fe-4b91-95be-57cc5bb7e79d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_felmeres_markahuseg_valtozasa_2020_augusztus_szeptember_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:16","title":"Kevesebb Facebook, több vodka: a koronavírus igencsak bekavart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból öten a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztek. ","shortLead":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból...","id":"20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f15a52-6765-4ba8-92bf-c386cf73fd5d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:48","title":"Átvették a Junior Prima Díjakat, majd őrt álltak az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","shortLead":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","id":"20200921_Hont_Andras_Vityernyak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e76063a-04c3-4c94-ab7d-15d74af45087","keywords":null,"link":"/360/20200921_Hont_Andras_Vityernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:30","title":"Hont András: Vityernyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést a hvg.hu-n nézhetik végig.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést...","id":"20200922_Borisz_Akunyin_Embereket_erovel_osszetartani_nem_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0db36a-45b3-4a1b-bf07-ff95a50ef6d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200922_Borisz_Akunyin_Embereket_erovel_osszetartani_nem_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:14","title":"Borisz Akunyin: „Embereket erővel összetartani nem lehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és a házhozszállításra.","shortLead":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és...","id":"20200922_drogkereskedelem_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15a71f-9a3b-44a1-bb20-1b53a8bad13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_drogkereskedelem_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:25","title":"Nem rázta meg a járvány a drogkereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","shortLead":"A dél-francia város és a festő mostohalánya között négy éve tartó tárgyalások zátonyra futottak.\r

\r

","id":"20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=866346f3-dfeb-4a01-98fa-f6ed2befbeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f074ca-fd6d-4b2a-8672-ff44ae538b9d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Picasso_muzeum_AixenProvence","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:47","title":"Nem tudtak megegyezni a mostohalánnyal, nem lesz Picasso-múzeum Aix-en-Provence-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","shortLead":"Utoljára 1944-ben maradt el a stockholmi ünnepség.","id":"20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f542c77c-4864-4359-9993-55980338379e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6acd427-ba63-453d-8328-e2a2573a3895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_Nobel_dijatado_unnepseg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:41","title":"Nem lesz idén Nobel-díjátadó ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]