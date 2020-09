Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet az országban, azért viszont nem sokat tett, hogy megoldódjon a krónikus létszámhiány. 