[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","shortLead":"A lap úgy tudja, hogy 8 dolgozónál és 4 betegnél mutatták ki a vírust. ","id":"20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf5c681-c1d6-4fa2-bf3c-3f3ec94e7cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Koronavirus_szegedi_szivsebeszet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:31","title":"Narancs.hu: Koronavírusos dolgozók miatt lezárták a szegedi szívsebészetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple egyelőre nem állt kötélnek, de talán mégis szabad utat adhat.","shortLead":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple...","id":"20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a64e7-1d4b-4f57-90b1-2b22ad447364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy iPhone-on is menni fognak az xboxos játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami miatt az összes Marvel-film csúszik. Egy évvel elhalasztották Spielberg West Side Storyjának bemutatóját is. ","shortLead":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami...","id":"20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99bdf4f-7a07-4e4d-9d69-708ffd75ecb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Mint a dominó, úgy dőlnek a Marvel-bemutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén ugrálni.","shortLead":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén...","id":"20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4252219b-0c15-4e98-9b2a-b6c3768415b3","keywords":null,"link":"/elet/20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:52","title":"„Nem csinálhattok velem semmit, ti büdös csicskák” – kiabálta a rendőröknek, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","shortLead":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","id":"20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94260e46-422d-4fa4-b090-9c7fef34f288","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:16","title":"Megható és erős címlappal emlékezik Ruth Bader Ginsburgre a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak vélt alapelvek tiszteletben tartása kerül veszélybe.","shortLead":"Michael Ignatieff arra figyelmeztetett: a járvány hatására szabadságjogokat korlátoznak világszerte, és eddig biztosnak...","id":"20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7b6680-f49c-475c-949a-fadc41fe46d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e274b13-f751-4957-ac0d-d46783ed844d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Ignatieff_ceu_koltozes","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:02","title":"A CEU rektora szerint az SZFE-vel azt folytatja a hatalom, amit velük elkezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","shortLead":"A német szövetségi kapitány nem örül, hogy kockázatos területen rendezik a Bayern és a Sevilla találkozóját.","id":"20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f063d-6e36-4db3-8c87-344dd99c0ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a912c-a0ab-4799-9caa-92cefc85a646","keywords":null,"link":"/sport/20200924_joachim_low_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:22","title":"Joachim Löw szerint rossz üzenet nézőket engedni a Szuperkupa-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f73e5bf-f634-46d0-b806-58b976314391","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bolgár kormány szerint a macedón identitás jugoszláv kreálmány, és azt akarják, hogy az ország elismerje bolgár gyökereit.","shortLead":"A bolgár kormány szerint a macedón identitás jugoszláv kreálmány, és azt akarják, hogy az ország elismerje bolgár...","id":"20200924_bulgaria_zsarolas_eszak_macedonia_unios_csatlakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f73e5bf-f634-46d0-b806-58b976314391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c870a8-622d-438c-a3f9-291a8fc5a6fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_bulgaria_zsarolas_eszak_macedonia_unios_csatlakozas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:23","title":"Bulgária zsarolni akarja Észak-Macedóniát az EU-csatlakozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]