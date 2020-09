Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke szerint is mérlegelni kellene valamiféle vészhelyzet kihirdetését.","shortLead":"A belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke szerint is mérlegelni kellene valamiféle vészhelyzet kihirdetését.","id":"20200928_csehorszag_koronavirus_szuksegallapot_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45518ec3-1a4f-4275-b629-12767d79a75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b548b719-1b94-4366-8ab5-83f9a29b5bb4","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_csehorszag_koronavirus_szuksegallapot_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:56","title":"\"Ez az egyetlen esélyünk\" – Szükségállapotot hirdetne a cseh egészségügyi miniszter a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","shortLead":"A kormányfő szerint a szabad pálinkafőzés gondolata vidéken született meg.","id":"20200927_orban_palinkafozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b1bee3-9235-4962-aa80-b806c374f284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a6896f-a33c-4825-b4af-0f5d68f0922d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_orban_palinkafozes","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:46","title":"Orbán a tízéves pálinkafőzést ünnepelte Becsehelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cbe7fa-6bd7-43d0-b093-98cc9d22eb8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hősök teréről vonultak a barikád alá vont Vas utcai egyetemhez.\r

Megnéztük mit tud a gyakorlatban a csúcsmobiloknál jelentősen kedvezőbb áron kapható, de nem is olyan sokkal gyengébb Nord. ","shortLead":"A OnePlus másodjára vág neki a középkategóriás okostelefonok piacának. Megnéztük mit tud a gyakorlatban...","id":"20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c13a1fd-516b-4807-ac57-c5974843b59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f327f1-2223-4f88-acec-e049c392e088","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:00","title":"Arany középút: teszten a csúcsmobilok árának feléért kapható OnePlus Nord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is beolttatja ellene.","shortLead":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is...","id":"20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900b33a4-f00b-4a66-a14c-a684d5b9d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:33","title":"Putyin annyira bízik az orosz vakcinában, hogy magát is beolttatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5b9f0d-b7f8-4347-a09d-2b611cbd76a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz Titan nevű holdjáról már korábban megállapították a kutatók, hogy a felszínén sok a szerves anyag, emiatt pedig drónt küldenének az égitesthez. Erre azonban még néhány évet egészen biztosan várni kell.","shortLead":"A Szaturnusz Titan nevű holdjáról már korábban megállapították a kutatók, hogy a felszínén sok a szerves anyag, emiatt...","id":"20200928_nasa_dragonfly_dron_szaturnusz_titan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe5b9f0d-b7f8-4347-a09d-2b611cbd76a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e4368b-e72a-4894-86aa-54c1aa8bca25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_nasa_dragonfly_dron_szaturnusz_titan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:33","title":"Késik a NASA drónja, ami a szerves anyagokat tanulmányozza a Szaturnusz egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos tiszti főorvos figyelmeztetett, hogy a benzinkutakon, sőt a fodrásznál, hajvágás közben is hordjunk maszkot, illetve utóbbi helyen ne lapozgassunk magazinokat várakozás közben, mert a vírus a közösségi terekben terjed a leginkább.","shortLead":"Azért előtte meg kell ismételni a mérést – hangzott el az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Müller Cecília országos...","id":"20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0a0681-1451-4e9d-b78e-a88679ade781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80469ae-2724-46dd-96e6-2ba754cec217","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_koronavirusjarvany_operativ_torzs_napi_tajekoztatoja_masodik_hullam_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:34","title":"37,8 Celsius-fok – efelett fogják hazaküldeni a diákokat az iskolák kapujából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]