Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha megfordítjuk a nézőpontot. Ha azoknak szól, akik nézik, amíg mi kabriózunk. ","shortLead":"Ha szó szerint vesszük, elég szokatlan a „járda” szót adni egy autó egyedi szériájának. Másfelől viszont találó, ha...","id":"20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07eadb9f-733e-4c29-b9d1-6dfd80af7c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcaf3f-37e6-4ebf-91b7-094cd99d1e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Mini_Cooper_S_Sidewalk__teszten_a_Flaszter_Edition","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:00","title":"Mini Cooper S Sidewalk – teszten a Flaszter Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","shortLead":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","id":"20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059fa3a6-9232-4deb-8d6e-b495b15ec4e5","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:41","title":"Újabb szegedi kézilabdázó fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely nyomdokain aztán létrejött a Google és a Yahoo is.","shortLead":"Az Archie nevű keresőprogramot 1990-ben adta közre kitalálója, Alan Emtage. Ez volt az első internetes kereső, amely...","id":"20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9979826c-cedf-40a3-81fd-941d861ebc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5092d35d-9b07-4d11-980e-4b57a69cb835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_archie_internetes_kereso_keresomotor","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:33","title":"A Google előtt is volt ám élet: 30 éves minden internetes kereső őse, az Archie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlépte az aktív fertőzöttek száma a 18 ezret.","shortLead":"Átlépte az aktív fertőzöttek száma a 18 ezret.","id":"20200927_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1970b365-bb76-4416-b1a6-8ac117b44fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:37","title":"Koronavírus: 937 új fertőzött, 6 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog hirdetni. A cég olyan csalásokra bukkant, melyek elkövetői webes hirdetésekben hamis figyelmeztető rendszerüzeneteket dobnak fel számítógépeken és telefonokon egyetlen céllal: hogy annyira megrémítsék az embert, hogy az fizessenek egy megoldásért – egy olyan problémára, amely nem is sújtja.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog...","id":"20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab1958-a517-45ca-9df3-fcb8be5a6536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:03","title":"Ha ilyen figyelmeztetés ugrik fel a gépén, zárja be a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.","shortLead":"A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.","id":"20200927_orban_palinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8469fd2b-0e8d-4739-87e0-6e0b8c0c103c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_orban_palinka","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:59","title":"Úgy ünnepelte Orbán a pálinkázást, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt biztonsági öv nélkül.","shortLead":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt...","id":"20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390c4a3-7dda-46ac-8f35-69f83f6c2a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:39","title":"Egymás után kapták ki a rendőrök a biztonsági övet nem használó autósokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","shortLead":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]