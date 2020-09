Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Kijevben 22 és fél ezer beteget tartanak nyilván. Romániában 44-en haltak meg egy nap alatt. ","shortLead":"Csak Kijevben 22 és fél ezer beteget tartanak nyilván. Romániában 44-en haltak meg egy nap alatt. ","id":"20200929_Tovabbra_is_gyorsan_terjed_a_fertozes_Romaniaban_es_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a424c-54f6-4690-96cf-5ca432d7334d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Tovabbra_is_gyorsan_terjed_a_fertozes_Romaniaban_es_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:56","title":"Továbbra is gyorsan terjed a fertőzés Romániában és Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch új PCR-tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez. A vállalat állítja, a teszt 39 perc alatt megbízható eredményt ad, és jelenleg világszerte a leggyorsabb polimeráz-láncreakciós (PCR) teszt.","shortLead":"A Bosch új PCR-tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez...","id":"20200929_koronavirus_pcr_teszt_39_perc_bosch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9268f581-919e-48ba-8052-92e744f26699","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_koronavirus_pcr_teszt_39_perc_bosch","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:43","title":"Itt a 39 percen belül eredményt adó PCR-teszt, Európában is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba042319-b7b1-4904-90fa-34ea536dee35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öten voltak, és nagyon rossz hatással voltak egymásra.","shortLead":"Öten voltak, és nagyon rossz hatással voltak egymásra.","id":"20200930_Annyit_karomkodtak_a_papagajok_hogy_nem_birtak_veluk_a_gondozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba042319-b7b1-4904-90fa-34ea536dee35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a340f7e-3c37-4342-8e91-e66e05e6bf29","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Annyit_karomkodtak_a_papagajok_hogy_nem_birtak_veluk_a_gondozok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:53","title":"Annyit káromkodtak a papagájok, hogy nem bírtak velük a gondozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára csapott le.","shortLead":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára...","id":"20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84632e2c-1cc9-4862-b8fa-54ad3cc71418","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:43","title":"Akkora homokvihar volt Norfolkban, hogy betemette az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","shortLead":"A tárca szerint ezrelékben mérhető az átvezényelt szakemberek aránya.","id":"20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a6cc0-477f-42e7-9df2-82acd5396ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Emmi_Van_agy_van_eszkoz_es_van_szakember","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:42","title":"Emmi: \"Van ágy, van eszköz és van szakember\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeütközött a 2-es villamossal.","shortLead":"Összeütközött a 2-es villamossal.","id":"20200929_kunhalmi_agnes_kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc99df1-7c16-4052-a5c5-fe74c118ed98","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_kunhalmi_agnes_kossuth_ter","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Kunhalmi Ágnesnek balesete volt a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ab1d50-35ca-43e6-93f2-bd6cf4e49801","c_author":"Fleck Zoltán","category":"360","description":"A hatalom propagandistái cinikus módon, a jogállamiság védelmezőinek szerepébe bújva támadják azt, aki nyilvánosan gondolkodik azon, hogy egy esetleges ellenzéki győzelmet követően a jogállam jogállami módszerekkel helyreállítható-e, avagy más megoldást kell találni. Az ELTE tanárának, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet munkatársának véleménycikke. ","shortLead":"A hatalom propagandistái cinikus módon, a jogállamiság védelmezőinek szerepébe bújva támadják azt, aki nyilvánosan...","id":"20200929_fleck_zoltan_kik_jogallam_valodi_ellensegei_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90ab1d50-35ca-43e6-93f2-bd6cf4e49801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0d27a0-3d09-4f96-87b6-0074c4ed31ab","keywords":null,"link":"/360/20200929_fleck_zoltan_kik_jogallam_valodi_ellensegei_propaganda","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:00","title":"Fleck Zoltán: Kik a jogállam valódi ellenségei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0c6260-016c-453f-b424-748aaf27af64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főszereplő, Will Smith az Airbnb-n ajánlja az ingatlant.

","shortLead":"A főszereplő, Will Smith az Airbnb-n ajánlja az ingatlant.

","id":"20200929_Kaliforniabol_jottem_sorozat_haz_Will_Smith","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0c6260-016c-453f-b424-748aaf27af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c4677-8e6a-48d9-b444-2e7249952e47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Kaliforniabol_jottem_sorozat_haz_Will_Smith","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:35","title":"Bárki kiveheti a Kaliforniába jöttem híres családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]