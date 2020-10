Two people died and nine people were missing in France and Italy after a storm hit border regions of the two countries, bringing record rainfall in places and causing heavy flooding that swept away roads and damaged homes, authorities said on Saturday.

Az Alex névre keresztelt vihar Nizza környékén több faluban is óriási károkat okozott, utakat, házakat tett tönkre. Nizza polgármestere, Christian Estrosi szerint több mint száz éve nem sújtotta ilyen nagy vihar a térséget. Ezt azután nyilatkozta a városvezető, hogy helikopterből megnézte a katasztrófa által leginkább sújtott területeket. Egy rádiónak azt nyilatkozta, hogy nagyjából száz házat tett tönkre a vihar.

A francia kormáyfő, Jean Castex is elutazott a térségbe, ő is szörnyülködött azon, amit látott, szerinte a halottak száma még nőhet.

A nyolc eltűnt ember között van két tűzoltó is, akiknek e

© MTI/EPA-ANSA/Raffaele Sasso

gy áradó folyó elsodorta a járművüket. A televízóban közvetített felvételek arról árulkodnak, hogy hidakat, utakat is ellepett a víz.

Olaszországban ketten haltak meg, egyikük egy tűzoltó, akire rádőlt egy fa, a másik egy férfi, akinek az autóját sodorta el egy áradó folyó. Olaszországban este még egy embert nem találtak, viszont szerencsére előkerült egy korábban eltűnt német turistacsoport.

Az olasz-svájci határ közelében 24 óra alatt 630 mm eső esett.