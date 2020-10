Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és a Magyar Állami Operaház felújítását hozta.","shortLead":"Majd azzal dicsekedett, hogy \"kultúrnemzet vagyunk\", példaként a Liget Budapest projektet, a filmipar támogatását és...","id":"20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc068057-39d0-4584-a0fd-410deb5170a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_A_vasarnapi_szerencsi_valasztasra_is_uzent_Orban_Viktor_a_Kertesz_Imre_Intezet_atadasan","timestamp":"2020. október. 10. 12:41","title":"A vasárnapi szerencsi választásra is üzent Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet átadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos felületeken, mint bankjegyeken, mobiltelefonok képernyőin és rozsdamentes acélon ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos...","id":"20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b60ba8-55db-41b2-8e93-67880fd7675d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"Akár 28 napig is fertőző maradhat az új koronavírus bizonyos felületeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és végtagprotézisét is megmutatják abban az új dokumentumfilmben, amely Frida Kahlo legendás életútját idézi fel.","shortLead":"A világ leghíresebb múzeumaiban őrzött alkotásai mellett a 47 éves korában elhunyt mexikói festő gerincfűzőjét és...","id":"202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=566d807a-4b3f-4df2-b0f8-b9b3c96f1dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb32c2a-e5a7-41fe-b76e-65da965ae63a","keywords":null,"link":"/360/202041_film__kettos_en_frida_kahlo__viva_la_vida","timestamp":"2020. október. 11. 16:10","title":"Éld az életet! – hirdette mindennapi kínjai ellenére Frida Kahlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. 