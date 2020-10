Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik nem szorultak kórházi kezelésre.","shortLead":"Az érintett egyike volt az első magyar fertőzötteknek. A szakember szerint azoknál is elhúzódhat a Covid-fertőzés, akik...","id":"20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151a776e-c7c0-490c-a27b-7f71599a2353","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koronavirus_tunetek_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. október. 12. 21:03","title":"Öt hónapig nem érzett szagokat és ízeket egy koronavírusos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és akkor megnyugodva távozott.","shortLead":"Állításuk szerint a független képviselő még meg is nézhetett minden neki gyanús iratot a jobbikos Bíró Lászlónál, és...","id":"20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774506a9-cd7e-4462-88fb-b5d65bf68614","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_hadhazy_akos_ellenzek_biro_laszlo_borsod","timestamp":"2020. október. 13. 14:02","title":"Közös közleményben utasítják el Hadházy vádjait az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad05e48-0dd5-4535-bc70-c5a10b0c1840","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig Magyarországon marad, itt kutat, amerikai csoportját is innen vezeti.","shortLead":"A hálózatkutató szerint az éhbér nem ad jövőképet a tanároknak. Barabási Albert-László úgy tervezi, még hónapokig...","id":"20201013_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_kiallitas_tanarok_pedagogusok_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad05e48-0dd5-4535-bc70-c5a10b0c1840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0541a1-0f85-4f53-9e96-47d4f448bca5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_barabasi_albert_laszlo_halozatkutatas_kiallitas_tanarok_pedagogusok_fizetes","timestamp":"2020. október. 13. 08:33","title":"Barabási Albert-László: Meg kell fizetni azokat, akiknek a kezébe a gyerekeink jövőjét adjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című kötetet.



","shortLead":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című...","id":"20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598d91c-ecad-47ee-92b0-fb7e1678c2e3","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","timestamp":"2020. október. 12. 14:20","title":"Bagdy Emőke visszaszólt több mint ezer kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem munkatársa szerint a kontaktkutatással és teszteléssel már nem lehet megfékezni a járványt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem munkatársa szerint a kontaktkutatással és teszteléssel már nem lehet megfékezni a járványt.","id":"20201012_Orosz_Beatrix_koronavirus_jarvanygorbe_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c93e7ad-2799-425b-b8f8-946bd3712092","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Orosz_Beatrix_koronavirus_jarvanygorbe_ausztria","timestamp":"2020. október. 12. 08:32","title":"Oroszi Beatrix: Azért hasonló a járványgörbénk Ausztriával, mert mi kevesebb esetet tudunk felderíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta, az erőfeszítései nem mindig voltak elegendőek.","shortLead":"Önkritikus hangot ütött meg az észak-koreai diktátor a szemlén, ahol a párt alapítását ünnepelték. Azt mondta...","id":"20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4deb8631-b830-4b1c-bf67-405b05baaa54","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kim_Dzsong_Un_sir","timestamp":"2020. október. 12. 14:28","title":"Kim Dzsong Un elsírta magát a díszszemlén, ahol bemutatták az új rakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c88929d-1008-44f4-a52e-04cc18110180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világbajnoki mezőnyben már esni is stílusosan kell. ","shortLead":"A világbajnoki mezőnyben már esni is stílusosan kell. ","id":"20201012_Ilyen_elegansan_kijonni_egy_motoros_esesbol_muveszet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c88929d-1008-44f4-a52e-04cc18110180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ecb9ff-69c4-4926-bb61-205023fc6694","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_Ilyen_elegansan_kijonni_egy_motoros_esesbol_muveszet__video","timestamp":"2020. október. 12. 10:40","title":"Ilyen elegánsan kijönni egy motoros bukásból művészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először zajlott le vizsgálat egy olyan ügyben, amelyben a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán területén történt.","shortLead":"Először zajlott le vizsgálat egy olyan ügyben, amelyben a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán...","id":"20201012_Kiskoruak_szexualis_visszaeles_vatikani_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b46c86-17b0-45b4-9432-5624bb9f0831","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_Kiskoruak_szexualis_visszaeles_vatikani_birosag","timestamp":"2020. október. 12. 20:52","title":"Kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélés miatt indult per a vatikáni bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]