[{"available":true,"c_guid":"80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál. Fliegauf Bence szerint ugyanis David Attenborough „a terméketlen károgás és hibáztatás helyett tisztán és egyenesen beszél.”","shortLead":"A rendező köszönetet mond a természetfilmesnek azért, mert valódi diagnózisokat állít fel és megoldásokat kínál...","id":"20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d300c0-81ca-4844-a327-f76b67da085f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa47d5f-898b-4d32-afd9-2efe0262cc01","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Sir_David_Attenborough_es_Fliegauf_Bence_gondolatai_Csernobilban_talalkoznak","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Sir David Attenborough és Fliegauf Bence gondolatai Csernobilban találkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé.","shortLead":"Kecskemétnél lezárták a pályát Szeged felé.","id":"20201011_Gazolas_es_utlezaras_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530bc210-f97e-4207-9115-fea90a7d70c8","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Gazolas_es_utlezaras_az_M5oson","timestamp":"2020. október. 11. 08:02","title":"Gázolás és útlezárás az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","shortLead":"Örmányország és Azerbajdzsán orosz közvetítéssel tárgyal Moszkvában.","id":"20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504dc1ec-f50f-454b-a0fc-da29675ec935","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_hegyikarabah_ormenyorszag_azerbajdzsan","timestamp":"2020. október. 12. 05:09","title":"Újra támadtak az azeriek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg a koronavírustesztek elégtelen számával támadták napirend előtti felszólalásaikban a kormányt az ellenzéki pártok képviselői. A kormánypárt vezető politikusai a már sokat ismételt panelekkel válaszoltak (nemzetközi összehasonlításban jók a magyar számok, és a WHO-protokollt követik). Értékelték a vasárnapi borsodi időközi választás eredményét is: a kormánypárti felszólalók alaposan az ellenzék orra alá dörgölték a vereséget. ","shortLead":"A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg...","id":"20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e3f265-8328-4b20-b3e8-49cc0e8ff17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76059b25-1a32-4566-a20a-418436ff754d","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_parlament_orszaggyulesi_ules_azonnali_kerdesek_csaladvedelem","timestamp":"2020. október. 12. 13:07","title":"Jön a családvédelmi akcióterv 2. – ülésezik az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019b372e-67a3-4dcd-b249-cb865e6978f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A parkour, az akrobatika és a tánc keveredik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál You are the Flow című programjában.","shortLead":"A parkour, az akrobatika és a tánc keveredik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál You are the Flow című...","id":"202041_tanc__parkour_flying_bodies__collective_dope_you_are_the_flow","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019b372e-67a3-4dcd-b249-cb865e6978f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6afdd2-f5f5-4526-a2e3-4b856e69fba7","keywords":null,"link":"/360/202041_tanc__parkour_flying_bodies__collective_dope_you_are_the_flow","timestamp":"2020. október. 12. 16:00","title":"A kortárs művészet találkozik az extrém sporttal a Borároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","shortLead":"Köztük összesen 43 újságíró van, a lista pedig egyre bővül.","id":"20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6873908-9ce9-42d3-b09a-5691e6e93c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7237b1-c55d-46ba-8c57-de858787d311","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_belarusz_tuntetes_orizet_rendorseg","timestamp":"2020. október. 12. 07:16","title":"Emberjogi szervezetek szerint több, mint 400 embert vettek őrizetbe a belarusz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef2385a-b61d-4cea-9170-2761976165ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a sportos olasz kompakt egyenesen a rendszerváltás idejére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a sportos olasz kompakt egyenesen a rendszerváltás idejére repít vissza bennünket.","id":"20201011_kevesebb_mint_5_ezer_kilometerrel_arulnak_egy_lancia_delta_hf_integralet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef2385a-b61d-4cea-9170-2761976165ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8297b9b-5898-4484-b4c0-a54c145ac023","keywords":null,"link":"/cegauto/20201011_kevesebb_mint_5_ezer_kilometerrel_arulnak_egy_lancia_delta_hf_integralet","timestamp":"2020. október. 11. 06:41","title":"Kevesebb mint 5 ezer kilométerrel árulnak egy Lancia Delta HF Integralét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében elhunytak száma 96 százalékkal, az új fertőzöttek napi száma 89 százalékkal haladta meg az egy héttel ezelőtti adatokat. Belgium az EU-ban a vírus által leginkább sújtott országok között a második helyre került. ","shortLead":"A koronavírus-járványhoz köthető valamennyi mutató romló tendenciát mutat Belgiumban, a szövődmények következtében...","id":"20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d36f8-9400-49a3-9972-9c5afa06e5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Belgiumban_is_gyorsan_romlik_a_koronavirushelyzet","timestamp":"2020. október. 11. 21:39","title":"Belgiumban is gyorsan romlik a koronavírus-helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]