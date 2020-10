Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","shortLead":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","id":"20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9fcf7b-8b31-4d92-8407-53ac22e47563","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","timestamp":"2020. október. 17. 10:40","title":"Autós blokádra készül Szél és Hadházy október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053151a6-4549-4f09-ae0d-40dd3c90acc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Van mentsége: éhes volt, és kellett a pénz.","shortLead":"Van mentsége: éhes volt, és kellett a pénz.","id":"20201016_fotomodell_medve_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053151a6-4549-4f09-ae0d-40dd3c90acc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e2346d-b9da-48e1-a577-eb18929ec0c8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_fotomodell_medve_oroszorszag","timestamp":"2020. október. 16. 14:20","title":"Fotómodellnek állt az árva orosz medve – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a90a55a-74e3-4879-8c85-86d7c6a7acbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kocsinként egy vihető majd fel a Tatra villamosokra, az őszi hétvégéken ráadásul ingyen.","shortLead":"Kocsinként egy vihető majd fel a Tatra villamosokra, az őszi hétvégéken ráadásul ingyen.","id":"20201016_bkk_villamos_kerekparozas_kerekparszallitasa_bringazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a90a55a-74e3-4879-8c85-86d7c6a7acbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ddd7cd-6cef-4350-8480-e466021b717e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_bkk_villamos_kerekparozas_kerekparszallitasa_bringazz","timestamp":"2020. október. 16. 16:25","title":"Szombattól minden harmadik pesti villamosra felszállhatunk biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, és a koronavírus is megtépázta a GDP-t.","shortLead":"A brit gazdaság hivatalosan is recesszióban van, és a koronavírus is megtépázta a GDP-t.","id":"20201017_Nyogi_a_Brexitet_London_leminositette_NagyBritanniat_a_Moodys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b76782-2e98-41dc-9805-4907bd7b7fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201017_Nyogi_a_Brexitet_London_leminositette_NagyBritanniat_a_Moodys","timestamp":"2020. október. 17. 08:01","title":"Nyögi a Brexitet London: leminősítette Nagy-Britanniát a Moody's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajcég vezérigazgatója egy olyan vállalkozásba szállt be, ami már évek óta veszteséges.","shortLead":"Az olajcég vezérigazgatója egy olyan vállalkozásba szállt be, ami már évek óta veszteséges.","id":"20201016_hernadi_zsolt_mol_fehervar_garancsi_istvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19663e21-3a9e-48d3-804e-ac92a93c1427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1406a5-31c4-4210-9ea1-87a3bd827d05","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_hernadi_zsolt_mol_fehervar_garancsi_istvan","timestamp":"2020. október. 16. 17:16","title":"Hernádi Zsolt főtulajdonos lett a MOL Fehérvár ügyvezetőjének cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai területre. Az egyelőre meglehetősen vontatottan haladó program ki nem mondott célja az, hogy elejét vegye a szomszédos Kína esetleges területszerzési ambícióinak.\r

","shortLead":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai...","id":"20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a39b-64ef-4195-9709-47ebf48d5990","keywords":null,"link":"/360/20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","timestamp":"2020. október. 17. 19:00","title":"Putyin ingyenes földjuttatással népesítené be Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","shortLead":"Azt kérik az emberektől, hogy bármi is történik, fizikailag ne avatkozzanak be. ","id":"20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169d013b-1e56-429d-a4cd-3fb7f408fddf","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_sajtotajekoztato_Titkos_Egyetem","timestamp":"2020. október. 16. 15:15","title":"Hatkor kiderül, mit lépnek az SZFE hallgatói, a támogatók már szervezkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Örményország és Azerbajdzsán képviselői bejelentették, „humanitárius tűzszünetet” kötöttek és így szombat éjfélkor elhallgatnak a fegyverek a karabahi harctereken.","shortLead":"Örményország és Azerbajdzsán képviselői bejelentették, „humanitárius tűzszünetet” kötöttek és így szombat éjfélkor...","id":"20201017_Ujabb_tuzszuneti_egyezmenyt_fogadtak_el_Karabahban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836315f8-b9b2-41fe-9caf-4e3b134e41eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Ujabb_tuzszuneti_egyezmenyt_fogadtak_el_Karabahban","timestamp":"2020. október. 17. 21:37","title":"Újabb tűzszüneti egyezményt fogadtak el Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]