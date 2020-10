Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a133473-8cb0-4a68-a8ab-8b5e85000e4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán később Sztepanakertet támadta, egy napon belül másodszor. ","shortLead":"Azerbajdzsán később Sztepanakertet támadta, egy napon belül másodszor. ","id":"20201017_azerbajdzsan_ormenyorszag_hegyi_karabah_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a133473-8cb0-4a68-a8ab-8b5e85000e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfe7d7-c6a5-412b-bade-d2cdbef0110b","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_azerbajdzsan_ormenyorszag_hegyi_karabah_tamadas","timestamp":"2020. október. 17. 10:44","title":"A második legnagyobb azeri várost lőtték az örmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","shortLead":"A fiú 7 éve esett bele egy lavór forró vízbe, azóta több operáción van túl.","id":"20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d33ed86-4553-4618-a8a7-a1e6f8e95333","keywords":null,"link":"/elet/20201018_Nincs_penze_koronavirustesztre_ezert_nem_latogathatja_meg_a_10_eves_kisfiat","timestamp":"2020. október. 18. 20:10","title":"Nincs pénze koronavírus-tesztre, ezért nem látogathatja meg a tízéves kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek visszaadott és a jó állapotban megőrzött földterületek. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapat szerint gigantikus mennyiségű üvegházhatású gázt tudnának megkötni a természetnek...","id":"20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d69b0b-1d28-41d1-8124-6a7330329d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_klimavaltozas_helyreallitas_mezogazdasag_szen_dioxid","timestamp":"2020. október. 17. 16:35","title":"A klímaváltozás és a fajok kihalása is megállítható volna, ha hallgatnánk egy friss tanulmány szerzőire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c5b485-7d8f-49ca-a5ab-dacf176cf2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz. ","shortLead":"A rendőrség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomoz. ","id":"20201018_Buszmegalloban_estek_neki_szulok_egy_tanarnak_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c5b485-7d8f-49ca-a5ab-dacf176cf2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52e0b8-5a0c-4d21-b0b1-66b93082fc57","keywords":null,"link":"/itthon/20201018_Buszmegalloban_estek_neki_szulok_egy_tanarnak_video","timestamp":"2020. október. 18. 19:39","title":"Buszmegállóban estek neki szülők egy tanárnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","shortLead":"Senki nem tudta megakadályozni a kétszeres Eb-győztes Kiss Norbert hétvégi harmadik diadalát.","id":"20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe74e4f-07e6-4f69-b1bd-73629f4b0de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1326c7-88c0-4f10-8592-0093777bee7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Hatalmasat_ment_ma_Kiss_Norbert_siman_alazta_az_Ebcimvedot_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:40","title":"Hatalmasat ment ma Kiss Norbert, simán verte az Eb-címvédőt a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8d27a4-5ae4-41f2-bc1a-4a343164bcc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy török sofőr mutatta be, mi az a túlzott önbizalom.","shortLead":"Egy török sofőr mutatta be, mi az a túlzott önbizalom.","id":"20201017_180_kmhrol_keson_fekezve_a_Porsche_Taycan_sem_fogja_bevenni_a_korforgalmat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8d27a4-5ae4-41f2-bc1a-4a343164bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e343f8f3-cb1c-44a4-a993-eb1c74a10ae8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_180_kmhrol_keson_fekezve_a_Porsche_Taycan_sem_fogja_bevenni_a_korforgalmat__video","timestamp":"2020. október. 17. 15:55","title":"180 km/h-ról későn fékezve a Porsche Taycan sem fogja bevenni a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58447941-4e59-4ebc-b763-8257573c9343","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Ismét több százan tüntettek a Vas utcában, színművészek egy csoportja támogatásáról biztosította a hallgatókat.\r

\r

","shortLead":"Ismét több százan tüntettek a Vas utcában, színművészek egy csoportja támogatásáról biztosította a hallgatókat.\r

\r

","id":"20201018_Patronalo_nyilatkozattal_alltak_ki_az_SZFE_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58447941-4e59-4ebc-b763-8257573c9343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad0d5-c558-4532-b7e4-3f09e5d33ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Patronalo_nyilatkozattal_alltak_ki_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. október. 18. 16:54","title":"Színészek álltak ki az SZFE-s diákok mellett: \"Szüleik mellett szüleik\" lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai területre. Az egyelőre meglehetősen vontatottan haladó program ki nem mondott célja az, hogy elejét vegye a szomszédos Kína esetleges területszerzési ambícióinak.\r

","shortLead":"Az orosz állam évek óta ingyen osztott földdel igyekszik rávenni polgárait, hogy költözzenek a gyéren lakott szibériai...","id":"20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff6812-05c7-4930-94cc-594cf25be027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da8a39b-64ef-4195-9709-47ebf48d5990","keywords":null,"link":"/360/20201016_Putyin_ingyen_foldjuttatassal_nepesitene_be_Sziberiat","timestamp":"2020. október. 17. 19:00","title":"Putyin ingyenes földjuttatással népesítené be Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]