[{"available":true,"c_guid":"c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal gazdagodott.","shortLead":"Mostantól már a Capture és a Megane is elérhető zöld rendszámos változatban, illetve a Clio is új hibrid hajtáslánccal...","id":"20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b23e61-96ab-4502-a197-9dea8ec14a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2956b82-f29f-423c-9ae4-5d2a2f413b81","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_harom_uj_hibrid_renault_erkezett_magyarorszagra_kiprobaltuk_oket_clio_capture_megane","timestamp":"2020. október. 21. 06:41","title":"Három új hibrid Renault érkezett Magyarországra, kipróbáltuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A momentumos Donáth Anna stábjában dolgozik január óta Ceglédi Zoltán - írta meg szerda reggel a 444.hu. Bár ez az információ szerepelt az EP-képviselő honlapján, a politikai elemzőről eddig nem volt köztudomású, hogy egy aktív politikusnak ad tanácsokat. Emiatt a nyilvánosságban többen megkérdőjelezték a publicista függetlenségét. Erre reagál most a hvg360-nak írt véleménycikkében Ceglédi Zoltán. ","shortLead":"A momentumos Donáth Anna stábjában dolgozik január óta Ceglédi Zoltán - írta meg szerda reggel a 444.hu. Bár...","id":"20201021_Cegledi_Zoltan_Tanacsokrol_szolva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1579eafb-4c9e-4095-b6a9-38e45092ed37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d1f366-709b-48ce-87d9-6666aee1487e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Cegledi_Zoltan_Tanacsokrol_szolva","timestamp":"2020. október. 21. 15:30","title":"Ceglédi Zoltán: Tanácsokról szólva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40aa6641-9849-42d7-80da-bb5a8d623e1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szegeden 328 millió forint mínusszal kevesebb pénzből járhatnak a buszok és a villamosok jövőre.","shortLead":"Szegeden 328 millió forint mínusszal kevesebb pénzből járhatnak a buszok és a villamosok jövőre.","id":"20201021_Elvette_a_kormany_a_helyi_tomegkozlekedes_allami_tamogatasat_is_a_telepulesektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40aa6641-9849-42d7-80da-bb5a8d623e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b634b368-9bc9-4e67-bb44-aa442c4f52da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Elvette_a_kormany_a_helyi_tomegkozlekedes_allami_tamogatasat_is_a_telepulesektol","timestamp":"2020. október. 21. 16:29","title":"Elvette a kormány a helyi tömegközlekedés állami támogatását is a településektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mind több lajhárfaj vált az elmúlt időszakban súlyosan veszélyeztetetté. Október 20-a lajhárok világnapja.","shortLead":"Mind több lajhárfaj vált az elmúlt időszakban súlyosan veszélyeztetetté. Október 20-a lajhárok világnapja.","id":"20201020_A_tropusi_erdok_pusztulasa_a_lajharokat_is_sulyosan_veszelyezteti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654858f8-bf50-420b-a4c8-48304a098408","keywords":null,"link":"/zhvg/20201020_A_tropusi_erdok_pusztulasa_a_lajharokat_is_sulyosan_veszelyezteti","timestamp":"2020. október. 20. 18:47","title":"Ha nem vigyázunk, elveszíthetjük a lajhárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akarják a végtelenségig húzni az alaptörténetet. ","shortLead":"Nem akarják a végtelenségig húzni az alaptörténetet. ","id":"20201021_Tizenegy_resz_utan_veget_er_a_Halalos_iramban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8527af8a-3bf5-4509-8971-fc4a8eb7dec1","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Tizenegy_resz_utan_veget_er_a_Halalos_iramban","timestamp":"2020. október. 21. 16:06","title":"Tizenegy rész után véget ér a Halálos iramban-széria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál elképzelte, milyen motivációs idézeteket készíthetnénk az egykori gazdasági miniszter ötletei alapján. ","shortLead":"A jegybankelnök szavait Orbán Viktor is a mellényzsebében hordja, így nekünk is érdemes figyelni azokra. A Duma Aktuál...","id":"20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f29bb4-dfb4-40b8-b198-2f825f11dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da21ecbc-3f4e-499c-85d9-98880f916fe6","keywords":null,"link":"/360/20201019_Duma_Aktual_Matolcsy_aranykopesek","timestamp":"2020. október. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Matolcsy eltalálta, hogy mekkora növekedés lesz, csak az előjelét nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6198ce-9e63-4bcf-9b67-a4a322fd583e","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Utolérte az igazságszolgáltatás a 2012-ben még a parlamentbe is bejutó neonáci görög Arany Hajnalt, amelyet egy athéni bíróság bűnszövetkezetnek minősített.","shortLead":"Utolérte az igazságszolgáltatás a 2012-ben még a parlamentbe is bejutó neonáci görög Arany Hajnalt, amelyet egy athéni...","id":"202042__arany_hajnal__gorog_bunszovetkezet__nincs_visszaut__helyukre_kerulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d6198ce-9e63-4bcf-9b67-a4a322fd583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66884b4f-f16f-40a6-a244-ab51543e9ff9","keywords":null,"link":"/360/202042__arany_hajnal__gorog_bunszovetkezet__nincs_visszaut__helyukre_kerulnek","timestamp":"2020. október. 20. 17:00","title":"Görögország ünnepel: hosszú időre rács mögé kerülnek a neonáci maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]