Budapesten is elterjedt az 1920–1930-as években Európa-szerte népszerű kokain. Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át ezt a mozzanatot is feldolgozta cikkünk szerzője, a fehér por máig tartó magyarországi történéseiről szóló, Magyar kóla című könyvében. 2020. október. 24. 13:30 Már a Horthy-rendszerben elárasztotta Budapestet a kokain Kokós Lexi kokainkirály pályafutásán át... lehet majd, de még nyílt a verseny Angela Merkel tényleges utódlásáért. A német kereszténydemokratáknak új elnököt kell választaniuk, aki egyben a jövő kancellárja is lehet majd, de még nyílt a verseny Angela Merkel tényleges utódlásáért. 2020. október. 24. 16:00 Három férfi pályázik Merkel helyére, közülük kettőnek van oka haragudni rá MotoGP-pályára Határozott a kormány. 2020. október. 24. 16:58 Újabb 800 millió forint megy a hajdúnánási MotoGP-pályára apját Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval. 2020. október. 25. 12:33 Bérgyilkos lőtte le az első orosz Forma 1-es pilóta apját János Műsorának címe sokaknak ismerős lehet. 2020. október. 24. 21:07 Podcaster lesz Áder János kevés van belőle Mesterségesen tartják alacsonyan a kínálatot és magasan az árat: ez a Pink Lady üzleti modellje. 2020. október. 25. 08:30 Rózsaszín hölgy: az alma, amelynek az a lényege, hogy kevés van belőle Fogselyemmel erősítettek jeladót élve elfogott rovarokra, így bukkantak a kolóniára. 2020. október. 25. 13:02 Szkafanderes tudósok szippantották ki az első ismert amerikai lódarázsfészket - fotók Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. A hitelmoratórium meghosszabbítását és nyugdíjemelést jelentett be a kormány; Szlovákiában az egész országon elvégeznének egy koronavírustesztet; kiderült, hogy az amerikai elnök többet adózott Kínában, mint otthon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. 2020. október. 25. 07:00 És akkor hitelmoratórium lett a több vírusteszt helyett