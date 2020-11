Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c65b151-0ca3-404f-b5f5-a1af34d3e85a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Sok veterán republikánus politikusnak az a meggyőződése, hogy a párt lelke csak úgy tisztulhat meg a New York-i milliárdos mételyétől, ha a demokrata Joe Biden győz az elnökválasztáson.","shortLead":"Sok veterán republikánus politikusnak az a meggyőződése, hogy a párt lelke csak úgy tisztulhat meg a New York-i...","id":"202044_kavics_trump_cipojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c65b151-0ca3-404f-b5f5-a1af34d3e85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d91885-886a-488d-8fdc-341ac95d63b6","keywords":null,"link":"/360/202044_kavics_trump_cipojeben","timestamp":"2020. október. 30. 15:00","title":"Íme a republikánusok, akik Trump bukásáért és Biden győzelméért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","shortLead":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","id":"20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae154e4d-2d2c-452c-8556-e0ad1ac05c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","timestamp":"2020. október. 30. 17:08","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg az Égei-tengert, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak egyszer lehet majd igénybe venni az új, maximum 3 milliós lakásfelújítási támogatást, viszont akár 24 éves gyerekkel is.","shortLead":"Csak egyszer lehet majd igénybe venni az új, maximum 3 milliós lakásfelújítási támogatást, viszont akár 24 éves...","id":"20201030_Huszoneves_gyerekkel_is_lehet_majd_igenyelni_a_3_millios_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e3886-8a92-40a0-af53-bbf83870b4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Huszoneves_gyerekkel_is_lehet_majd_igenyelni_a_3_millios_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2020. október. 30. 11:02","title":"Huszonéves gyerekkel is lehet majd igényelni a 3 milliós lakásfelújítási támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf45b285-3717-4f57-8464-5abc9bd5929d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az éttermet átalakítják, elsősorban digitális fejlesztéseket hajtanak végre.","shortLead":"Az éttermet átalakítják, elsősorban digitális fejlesztéseket hajtanak végre.","id":"20201030_Blaha_Lujza_teri_McDonalds_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf45b285-3717-4f57-8464-5abc9bd5929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d6091c-9fb0-4d4c-9110-342721c6733d","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Blaha_Lujza_teri_McDonalds_bezaras","timestamp":"2020. október. 30. 19:20","title":"Bezár egy időre a Blaha Lujza téri McDonald’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban éppen Novák Emil színművészetis kinevezése miatt távozott húsz operatőr a szervezetből. 