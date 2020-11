Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","shortLead":"A tizenkettedik hete tartó megmozdulások vasárnapi tüntetésén több embert őrizetbe vettek. ","id":"20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1699b3c1-ee30-43b0-90c6-63749d45ab24","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_A_minszki_helyzet_fokozodik_figyelmezteto_lovesek_a_mai_tuntetesen","timestamp":"2020. november. 01. 17:01","title":"A minszki helyzet fokozódik: figyelmeztető lövések a mai tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"A jelenlegi intézkedések nem elegendőek a járvány terjedésének megállítására – mondta el a Miniszterelnökséget vezető...","id":"20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c317af10-1871-4293-8d8c-b0a135184419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbec6a1-d8b6-43f1-9681-851eaa200412","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_Gulyas_jarvany_szigor_kormanyules","timestamp":"2020. november. 02. 18:36","title":"Gulyás: Újabb járványügyi szigorítások jönnek a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","id":"20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff30471-fa60-432c-adfd-664c1e211220","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","timestamp":"2020. november. 02. 07:59","title":"Szerdán jön a valaha készült legerősebb VW Golf, egy fotót már kiadtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"vilag","description":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új igazolt fertőzöttek számán is. A magyar segítséggel végrehajtott hétvégi akcióra politikailag is szüksége volt az ország egyre népszerűtlenebbé váló miniszterelnökének, aki sajátos humorral szólt vissza a vírusszkeptikusoknak is.","shortLead":"Nagyjából 25 ezer ember került karanténba Szlovákiában, ez a remények szerint pár hét múlva meglátszik majd az új...","id":"20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654fe3a1-5028-4e98-82d5-924458342cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles_igor_matovic","timestamp":"2020. november. 02. 17:45","title":"Nemcsak életeket nyert Szlovákia az országos tesztelésen, de a kormányválságot is megúszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje Chromium-alapú böngészőjének piaci részesedését. Legutóbb a tálcára rögzített Edge mellé kezdett hirdetést tenni, de valami nem stimmel ezzel.","shortLead":"A Microsoft mindent elkövet annak érdekében, hogy növelje Chromium-alapú böngészőjének piaci részesedését. Legutóbb...","id":"20201102_microsoft_edge_reklam_ertesites_a_tarcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a2dbe6-596b-42ce-bd1a-2b604b5adae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_microsoft_edge_reklam_ertesites_a_tarcan","timestamp":"2020. november. 02. 10:03","title":"Windowsbéli reklámmal nyomatja a Microsoft az Edge böngészőt, de van itt egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","shortLead":"Eddig 219-en haltak meg Szlovákiában a koronavírus miatt, most nagyobb szigorításra készül a kormány.","id":"20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bee08c-b3d1-46c5-99cb-17fd5925331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad323a08-ca6d-4e9b-a86a-a0cf4c1edc31","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 02. 14:13","title":"Csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni Szlovákiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","shortLead":"A színész elvesztette a Sun című bulvárlap ellen indított rágalmazási pert.","id":"20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66a61ae8-20cc-45d2-adb3-a7304f119c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b836b-233c-413d-874a-986bc10f244d","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Johnny_Deppet_lehet_felesegveronek_nevezni","timestamp":"2020. november. 02. 11:33","title":"Johnny Deppet lehet feleségverőnek nevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc04922-7fd7-44c7-8d93-e8306f984872","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves selyemhernyószobrot találtak egy régészeti ásatáson az észak-kínai Sanhszi tartományban. A kulturális és turisztikai hatóság közlése szerint ez az országban talált legrégebbi ilyen lelet.","shortLead":"Hatezer éves selyemhernyószobrot találtak egy régészeti ásatáson az észak-kínai Sanhszi tartományban. A kulturális és...","id":"20201101_6000_eves_selyemhernyoszobor_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc04922-7fd7-44c7-8d93-e8306f984872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2a7299-95cb-4986-a696-4a737f2eb411","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_6000_eves_selyemhernyoszobor_kina","timestamp":"2020. november. 01. 15:03","title":"6000 éves selyemhernyószobrot találtak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]