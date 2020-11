Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"Mester Csaba","category":"360","description":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával.","shortLead":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után...","id":"202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f262-cf2d-475a-8ecd-3207b763a136","keywords":null,"link":"/360/202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","timestamp":"2020. november. 02. 17:00","title":"Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","shortLead":"Az egész országban hallani lehet majd a katasztrófavédelem úgynevezett morgató próbáját.","id":"20201102_morgato_proba_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f48f04c0-d7a9-40f7-8ef1-f4894764ecd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d5d443-3350-4958-93e2-ba16ec29f2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_morgato_proba_hetfon","timestamp":"2020. november. 02. 11:05","title":"Délelőtt megszólalnak a katasztrófavédelem szirénái, de aggodalomra nincsen ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","shortLead":"A brit trón várományosa tavasszal, az első hullám idején jutott túl a Covid-19-en.\r

","id":"20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8854b96-0c75-400e-8b93-3fcf0b6068c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f18e01-6c5e-418f-b5af-621112214977","keywords":null,"link":"/elet/20201102_vilmos_herceg_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 02. 05:18","title":"Vilmos herceg is megfertőződött a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","shortLead":"A gyanú szerint a walesi válogatott szövetségi kapitánya bántalmazta a barátnőjét.","id":"20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=597158d2-3969-42fc-8789-4133a7783193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b79d8db-ab10-41aa-b45c-264865860152","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Letartoztattak_Ryan_Giggst","timestamp":"2020. november. 03. 09:06","title":"Letartóztatták Ryan Giggst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt, epilepsziás, skizofrén, újabban pedig az derült ki, hogy nagyon durva alkoholmegvonási tünetei voltak.","shortLead":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt...","id":"20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15448ec2-173c-4a09-8db9-b1a49102ce40","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","timestamp":"2020. november. 03. 10:27","title":"Többször is a delírium állapotába került Van Gogh az alkoholmegvonástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél sürgetőbb feladatok.

","shortLead":"Kincses Gyulát felkérték, hogy vegyen részt a bizottság munkájában, a szervezet szerint azonban most vannak ennél...","id":"20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b282d3-d8f1-4298-9ffe-3abe6f2ba961","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_korhazigazgato_kivalasztas_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 02. 08:02","title":"Nem vesz részt az orvosi kamara elnöke az állami kórházak vezetőinek kiválasztásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","shortLead":"A Rolls-Royce Cullinan egyébként is a világ legdrágább „szabadidő-autója”, de van akinek ez csak az alap. ","id":"20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6c49f84-3dcd-4b7a-9387-b1d0f80ad44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ddc87-f528-470c-8210-a261e179e1f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Megcsinaltak_a_RollsRoyce_Cullinan_abszolut_oligarcha_valtozatat","timestamp":"2020. november. 03. 04:46","title":"Megcsinálták a Rolls-Royce Cullinan abszolút oligarcha változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]