[{"available":true,"c_guid":"c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés a készülékeken. A gyártó ezután saját oprendszere, a HarmonyOS felé fordul.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei telefonokhoz készült EMUI 11-es verziója lesz az utolsó Android-alapú frissítés...","id":"20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7de9536-52e9-43a4-985a-93869b4b5747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e0d491-292b-4871-ab43-5e84c8632190","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_android_emui_11","timestamp":"2020. november. 02. 13:15","title":"A Huawei rövidesen elhagyhatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a19255-0162-4557-9869-3af02d5056ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez az egri közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója, miután nem a jobboldal által támogatott jelöltet nevezték ki a színház élére.","shortLead":"Törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez az egri közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciója, miután nem a jobboldal által...","id":"20201103_egri_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_torvenyessegi_felugyeleti_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a19255-0162-4557-9869-3af02d5056ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385186bb-8d17-4772-8fc5-34516f5d1a46","keywords":null,"link":"/kultura/20201103_egri_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_torvenyessegi_felugyeleti_eljaras","timestamp":"2020. november. 03. 11:07","title":"Nem a kormány jelöltjét nevezték ki Egerben, eljárást kezdeményez a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztrák biztonsági szervekkel a bécsi terrortámadás óta.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ folyamatosan tartja a kapcsolatot az osztrák biztonsági szervekkel a bécsi terrortámadás óta.","id":"20201103_TEK_osztrak_magyar_hatar_becsi_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed052380-5a54-475f-9681-2154198a9bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58f7524-9c9a-4473-bb2e-f92b83c98c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_TEK_osztrak_magyar_hatar_becsi_terrortamadas","timestamp":"2020. november. 03. 13:39","title":"A TEK nagy erőkkel vonult ki az osztrák–magyar határhoz éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma megközelítette a 67 700-at.","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek száma megközelítette a 67 700-at.","id":"20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd8679db-5750-4d74-92bb-3ffaa1401e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae6ce43-00d5-4320-a69a-5229e54e87ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 04. 09:20","title":"Újabb 90 koronavírusos beteg halt meg, 4200 fölött az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes biztonságot ellenőrző funkciója.","shortLead":"Hétfő este terroristák vagy ámokfutók támadásba kezdtek Bécs belvárosában, ezért ismét aktív a Facebook személyes...","id":"20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23b4d536-6afd-4223-b64a-c7399323d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b0b7ff-3184-48c4-83bf-acd51869f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_becsi_terrortamadas_amokfuto_lovoldozes_schwedenplatz_facebook_szemelyes_biztonsag_ellenorzese","timestamp":"2020. november. 02. 22:15","title":"Bécsi terrortámadás: bekapcsolták a Facebook legszomorúbb biztonsági funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","shortLead":"Ezzel a kocsival az előre-hátra manőver új értelmet nyer.","id":"20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e007b47-e529-481d-a65a-9b663b598d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabf6bbf-08e2-402e-b1a1-47d524327a69","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sziami_ikreket_csinaltak_egy_Opel_Corsabol","timestamp":"2020. november. 03. 11:42","title":"Eladó egy kétfejű Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai gazdaság – igaz, a társadalmi különbségek nem csökkentek az ő elnöksége alatt. Trump most úgy várhatja a választás napját, hogy, ahogy négy éve, úgy most is meglepetés volna az ő győzelme, csak 2016-tal ellentétben most már többen tudják, mit jelent az, hogy a közvélemény-kutatók statisztikai hibahatárral dolgoznak. Az elmúlt négy év teljesítményének értékeléséhez gyűjtöttünk adatokat. ","shortLead":"Ha nem lett volna járvány, Donald Trump arra építette volna fel a kampányát, hogy egész jól működött az amerikai...","id":"20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469db106-8e39-485a-b9bf-3bda7b4119f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de37282-2ec3-4792-a9a8-bcc253f7afaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_Donald_Trump_negy_ev_grafikon_szamok_usa_valasztas","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"Donald Trump négy éve kilenc adatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4475c3-a221-4f64-bfc1-dd0c49116d38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője, Vidnyánszky Attila koronavírustesztje a múlt héten pozitív lett.","shortLead":"Nem álltak le a próbák a Nemzeti Színházban annak ellenére sem, hogy az igazgató, a Rómeó és Júlia rendezője...","id":"20201103_vidnyanszky_attila_koronavirus_probak_folytatja_nemzeti_szinhaz_romeo_es_julia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d4475c3-a221-4f64-bfc1-dd0c49116d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f01f90-a7eb-4598-bee8-fb608b0d5d02","keywords":null,"link":"/elet/20201103_vidnyanszky_attila_koronavirus_probak_folytatja_nemzeti_szinhaz_romeo_es_julia","timestamp":"2020. november. 03. 11:18","title":"Vidnyánszky Attila koronavírus-fertőzése ellenére, online folytatja a próbákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]