[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Várhatóan ugyanúgy 20 dollár lesz a koronavírus elleni vakcina, mint az influenzaoltás.","shortLead":"Várhatóan ugyanúgy 20 dollár lesz a koronavírus elleni vakcina, mint az influenzaoltás.","id":"20201106_koronavirus_vakcina_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdccabdf-3b6c-4b38-af59-f7d03181feb4","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_koronavirus_vakcina_uzlet","timestamp":"2020. november. 06. 17:43","title":"Tízmilliárd dolláros üzlet a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta önkormányzati képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"","category":"vilag","description":"A kórházi ágyak 85 százaléka foglalt az intenzív osztályokon.

","shortLead":"A kórházi ágyak 85 százaléka foglalt az intenzív osztályokon.

","id":"20201106_Megint_megdolt_a_napi_esetszam_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da72c43b-dd0d-4a75-9d51-bf2e49b7f86b","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Megint_megdolt_a_napi_esetszam_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 06. 05:18","title":"Megint megdőlt a napi esetszám Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben az országos bajnokság hatodik viadala.","shortLead":"A hétvégén Nyíregyházán és környékén zajlik majd a Rally Hungary, ami az Európa-bajnokság (ERC) negyedik, egyben...","id":"20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb15640-c89f-4902-adc0-99fba273d2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e76b8a-b2de-48ac-9862-982f9722dffb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201105_Ralivilagbajnoki_nagymenovel_indul_a_magyarorszagi_EBfutam_penteken","timestamp":"2020. november. 05. 14:04","title":"Ralivilágbajnoki nagymenővel indul a magyarországi EB-futam pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara a honlapján. ","shortLead":"A kórházakban folyó küzdelmeket egyszerre mutatná be a közvélemény és a döntéshozás számára a Magyar Orvosi Kamara...","id":"20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cdc0307-47cc-4b18-a28a-4a9636fb75dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5d165-a7ad-4016-866b-441f5eb394eb","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_orvosi_kamara_realitas_projekt_anonim_beszamolok","timestamp":"2020. november. 05. 10:02","title":"Orvosok beszámolóiból derülhet ki, milyen a valós helyzet a magyar kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok az elmúlt két év kalandos történéseit dolgozzák fel az életéből. A felvételeket nagyban alakította a Covid-helyzet, de talán pont ez kellett ahhoz, hogy a Tengerek dalai mind nagyon természetesen, közvetlenül szóljanak. Albumpremier a hvg.hu-n.



","shortLead":"A Bence kalandjai a Murielből és a Kodachrome-ból ismert Jobbágy Bence új zenei projektje. Az őszinte, akusztikus dalok...","id":"20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b5aa1c-f69c-4117-b59f-c01ee0992861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9bdc4f-1c37-4526-8578-68e0cf917132","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Innen_hova__Megjelent_A_Bence_kalandjai_elso_lemeze","timestamp":"2020. november. 05. 14:25","title":"Innen hova? – Megjelent A Bence kalandjai első lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mississippi állam fővárosának rendőrsége azt kéri a Jacksonban élőktől, csatlakozzanak az Amazon Ringgel a rendőrség rendszeréhez, hogy lássák, amit a kapucsengő lát. A jogvédők szerint mindez finoman szólva is rossz ötlet.","shortLead":"Az amerikai Mississippi állam fővárosának rendőrsége azt kéri a Jacksonban élőktől, csatlakozzanak az Amazon Ringgel...","id":"20201105_amazon_ring_okos_kapucsengo_kamera_video_stream","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f9da7-6bb2-45d1-b30e-13e2cc23f2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_amazon_ring_okos_kapucsengo_kamera_video_stream","timestamp":"2020. november. 05. 19:03","title":"Élőben néznék az amerikai rendőrök, mit lát az Amazon okos kapucsengője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15565980-bf80-4ed7-954d-e45f67244322","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy egész tárat eresztett belé. A magzat túlélte.","shortLead":"Egy egész tárat eresztett belé. A magzat túlélte.","id":"20201106_Betoronek_hitte_es_lelotte_terhes_feleseget_egy_floridai_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15565980-bf80-4ed7-954d-e45f67244322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba77a64-dfa4-4548-bcba-161daffb0b97","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Betoronek_hitte_es_lelotte_terhes_feleseget_egy_floridai_ferfi","timestamp":"2020. november. 06. 07:34","title":"Betörőnek hitte és lelőtte terhes feleségét egy floridai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]