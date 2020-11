Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK arra hivatkozva utasította el az adatok továbbítását, hogy nincsenek meg a kért bontásban.","shortLead":"Az NNK arra hivatkozva utasította el az adatok továbbítását, hogy nincsenek meg a kért bontásban.","id":"20201106_tasz_nnk_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737c44ce-3e94-46ef-8183-badb7a9ab305","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_tasz_nnk_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:11","title":"Nem adta ki a járványügyi adatokat a TASZ-nak a népegészségügyi központ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332506e3-e500-46cc-8218-0f0fbbce2f2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michiganben, Arizonában és Wisconsinban is nagyot mentek az álhírgyárosok.","shortLead":"Michiganben, Arizonában és Wisconsinban is nagyot mentek az álhírgyárosok.","id":"20201106_fake_news_elnokvalasztas_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332506e3-e500-46cc-8218-0f0fbbce2f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c08ca-8189-4aac-a3fb-e4738b111c81","keywords":null,"link":"/elet/20201106_fake_news_elnokvalasztas_amerika","timestamp":"2020. november. 06. 18:10","title":"Filctollakra és fotóstáskára is alapoztak álhíreket az amerikai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher Wray-jel, valamint járványügyi főtanácsadójával, Anthony Faucival.","shortLead":"Steve Bannon egy podcastban beszélt arról, miként kellene Donald Trumpnak bánnia az FBI igazgatójával, Christopher...","id":"20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38c0c16-8532-4809-8692-41edff8c4288","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_twitter_steve_bannon_war_room_pandemic_lefejezes_eroszak_anthony_fauci_christopher_wray","timestamp":"2020. november. 06. 13:18","title":"Letiltotta a Twitter Trump volt kampánytanácsadójának egyik fiókját, mert lefejezésekről beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Brill Pálinkaház érlelt kadarka törkölypálinkája nyerte 2020-ban az Ország Legjobb pálinkája címet. Font Sándor fideszes képviselő pedig pálinka-életműdíjat kapott.



","shortLead":"A Brill Pálinkaház érlelt kadarka törkölypálinkája nyerte 2020-ban az Ország Legjobb pálinkája címet. Font Sándor...","id":"20201106_Megvan_Magyarorszag_legjobb_palinkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec3f3f4-3114-452c-b0af-01b2311b2f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365df2ad-2bdd-457e-aa07-dd0cf74cc250","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megvan_Magyarorszag_legjobb_palinkaja","timestamp":"2020. november. 06. 09:17","title":"Megvan Magyarország legjobb pálinkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c873541-6563-4a26-823d-56d039c39da5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Méltatlanul elhanyagolt állapotban van a Guinness-rekorder gyűjtemény.



","shortLead":"Méltatlanul elhanyagolt állapotban van a Guinness-rekorder gyűjtemény.



","id":"20201106_Borsodban_van_a_vilag_legnagyobb_mackogyujtemenye__most_egy_raktarban_rohadnak_a_plussallatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c873541-6563-4a26-823d-56d039c39da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c64689b-308c-4ae8-af05-f4e30c38d8e2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Borsodban_van_a_vilag_legnagyobb_mackogyujtemenye__most_egy_raktarban_rohadnak_a_plussallatok","timestamp":"2020. november. 06. 09:51","title":"Borsodban van a világ legnagyobb mackógyűjteménye – most egy raktárban rohadnak a plüssállatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt az eredmény inkább azt mutatja, hogy nagyon is életképes ez a megosztó politikai irányzat, és nem csak Amerikában – írja a több mint 160 éves tengerentúli politikai hetilap, a The Atlantic. ","shortLead":"Bár úgy néz ki, hogy Trump alulmarad a Fehér Házért folyó küzdelemben, a populizmus azonban nem került két vállra, sőt...","id":"20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19b86de-ef29-4c5a-b9f6-fecc70f91825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a709eb2b-8858-4509-a989-edf8a1d30157","keywords":null,"link":"/360/20201106_Atlantic_Barmi_is_lesz_az_elnokvalasztas_eredmenye_a_populizmus_koszoni_jol_van","timestamp":"2020. november. 06. 10:00","title":"Atlantic: Bármi is lesz az elnökválasztás eredménye, a populizmus köszöni, jól van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három megye kivételével mindenütt köd lesz, akár mínusz 3 Celsius fok is lehet.","shortLead":"Három megye kivételével mindenütt köd lesz, akár mínusz 3 Celsius fok is lehet.","id":"20201106_kod_meteorologia_figyelmeztetes_idojaraselorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975cb833-2cd3-4e8f-9cfd-2f72ac8f0fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_kod_meteorologia_figyelmeztetes_idojaraselorejelzes","timestamp":"2020. november. 06. 20:17","title":"Ködös szombatra figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6520f25-e7a2-4c1a-ae5f-22cec5ec7239","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb izgalmas Samsung-elképzelésre bukkant a szabadalmakat kutató holland oldal: egy olyan okostelefonról van szó, amelynél – az eddigiektől eltérően – hátrafelé hajtható lenne a kijelző bal és jobb fele.","shortLead":"Újabb izgalmas Samsung-elképzelésre bukkant a szabadalmakat kutató holland oldal: egy olyan okostelefonról van szó...","id":"20201106_samsung_galaxy_z_dual_fold_szabadalom_kihajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6520f25-e7a2-4c1a-ae5f-22cec5ec7239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46762801-1237-49a8-a1dc-b758dd0dff7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_samsung_galaxy_z_dual_fold_szabadalom_kihajthato_telefon","timestamp":"2020. november. 06. 12:03","title":"Egy teljesen újfajta telefont talált ki a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]