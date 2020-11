Bécs és Nizza után: erősebb terrorellenes fellépést ígérnek Európa vezetői

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna, hogy az iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatás bevezetéséről. ","shortLead":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna...","id":"20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46b2fbf-4cfc-4ed4-84a6-2056154543e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 12:09","title":"Pedagógus Kar elnöke: Jobb lett volna az iskolákra bízni, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","shortLead":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","id":"20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aed36d2-ced4-46e2-a5e7-3d7c6f99f438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","timestamp":"2020. november. 09. 04:12","title":"Videó: Ilyen egyszerűen játsszák ki a százezres bírságokat a teherautósok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ce2178-f55b-4b9a-a36f-511310568122","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország egyik legismertebb közgazdásza volt. ","shortLead":"Magyarország egyik legismertebb közgazdásza volt. ","id":"20201108_Meghalt_Kopatsy_Sandor_kozgazdasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6ce2178-f55b-4b9a-a36f-511310568122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eece2e7-f2d2-475c-b483-4dd9a518cc70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Meghalt_Kopatsy_Sandor_kozgazdasz","timestamp":"2020. november. 08. 22:09","title":"Meghalt Kopátsy Sándor közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","shortLead":"Csak néhol szakadhat fel a felhőzet, egyes területeken szitálásra is számítani kell kedden.","id":"20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be02c9e8-4d45-4ed4-bd73-924cbd080205","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Figyelmeztetes_meteorologiai_szolgalat_kod","timestamp":"2020. november. 09. 20:50","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszest a párbeszédes Szabó Tímea jelentette fel az audis földügyek miatt, de azt a hatóság – bűncselekmény hiányában – elutasította.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszest a párbeszédes Szabó Tímea jelentette fel az audis földügyek miatt, de azt...","id":"20201110_audi_gyor_foldek_borkai_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58939151-de39-4bd2-a157-fa14b99c6bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_audi_gyor_foldek_borkai_zsolt","timestamp":"2020. november. 10. 13:27","title":"Nem lett vádemelés a Borkai Zsolt ellen tett feljelentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae53e12-eecb-4811-b07f-563eae60dffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körgyűrűkön továbbra sem kell majd cammogni, de az általános sebességhatár 30 km/óra lesz.","shortLead":"A körgyűrűkön továbbra sem kell majd cammogni, de az általános sebességhatár 30 km/óra lesz.","id":"20201109_Parizs_egesz_teruletere_bevezetik_a_30_kmhs_sebesseg_limitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae53e12-eecb-4811-b07f-563eae60dffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6539023c-374f-49cd-a01b-fd092eec6a85","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Parizs_egesz_teruletere_bevezetik_a_30_kmhs_sebesseg_limitet","timestamp":"2020. november. 09. 11:50","title":"Párizs egész területére bevezetik a 30 km/h-s sebességlimitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","shortLead":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","id":"20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f948f1-412b-436b-9b37-98db280d9e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 16:56","title":"Kisebb purparlé után berekesztették a népjóléti bizottság ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt írják, ha az állam nem téríti meg az így kieső bevételt, baj lesz. ","shortLead":"Azt írják, ha az állam nem téríti meg az így kieső bevételt, baj lesz. ","id":"20201110_A_fovarosi_onkormanyzat_sem_tudja_elfogadni_Parragh_javaslatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c11421-e3e2-41e1-9338-f61c1e41f2a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_A_fovarosi_onkormanyzat_sem_tudja_elfogadni_Parragh_javaslatat","timestamp":"2020. november. 10. 10:41","title":"Parragh javaslata tönkretenné a közszolgáltatásokat a főváros szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]