[{"available":true,"c_guid":"29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna, hogy az iskolák saját hatáskörben is dönthessenek az online oktatás bevezetéséről. ","shortLead":"Horváth Péter elnök szerint jó, hogy maradt két napjuk a felkészülésre, bár az ő javaslatuk az lett volna...","id":"20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29216c3e-fcb2-497b-9fa3-7513d9b96877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46b2fbf-4cfc-4ed4-84a6-2056154543e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Nemzeti_Pedagogus_Kar_iskolabezaras_online_oktatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 12:09","title":"Pedagógus Kar elnöke: Jobb lett volna az iskolákra bízni, de ezeket a döntéseket el tudom fogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ff3057-1e74-435a-8054-e789d764d437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még huszonnégy óra sem telt el a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett legújabb korlátozások bejelentése óta, máris elárasztották a közösségi oldalakat a mémként terjedő képek.","shortLead":"Még huszonnégy óra sem telt el a koronavírus-járvány megfékezésére bevezetett legújabb korlátozások bejelentése óta...","id":"20201110_koronavirus_boltzar_kijarasi_tilalom_este_8_utan_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ff3057-1e74-435a-8054-e789d764d437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acedeb5-f23a-448e-bcfa-f5367adb47eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_koronavirus_boltzar_kijarasi_tilalom_este_8_utan_memek","timestamp":"2020. november. 10. 08:03","title":"Este 8 után sehova? Itt vannak a legjobb mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","shortLead":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

\r

","id":"20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a60c68-8ce3-4e8c-ac74-ca9e174498b9","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","timestamp":"2020. november. 10. 10:07","title":"Galambos Lajos napok óta kórházban van, a tárgyalására sem tudott volna elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","shortLead":"A brit márka SUV-ja új motorokat és felfrissített infotainment rendszert kapott. ","id":"20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ab121c-22fd-4cee-a245-8c142bc3ee86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060f962-699f-48cd-a4d7-6e5fa7990792","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_itt_a_megujult_land_rover_discovery","timestamp":"2020. november. 10. 09:24","title":"Itt a megújult Land Rover Discovery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki az a rejtélyes megbízó, akivel a “Gödör” fedőnevű akció célszemélyei kapcsolatban állnak. Amikor a felvételekből azonosították az ismeretlent, kiderült: ő Balogh Sándor, a nemzeti közvagyonért felelős miniszter, Bártfai-Mager Andrea exférje. A titkosítás alól feloldott lehallgatási anyagok arról árulkodnak, hogy egy alkalommal még a miniszter asszony is belefutott egy telefonlehallgatásba, a jelenleg körözés alatt álló Balogh pedig Orbán Viktor egyik államtitkárától kért tanácsot, amikor ki akarták szorítani a szinkronúszók szövetségének elnöki székéből.","shortLead":"Egy budai kávéházban zajló találkozóról készített titokban videófelvételeket a titkosszolgálat, hogy megtudja, ki...","id":"20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc61fbfe-041f-4881-842c-46fc2b51023b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b114b78-a7c0-4756-ac90-592b5c046412","keywords":null,"link":"/360/20201110_A_nemzeti_kozvagyonert_felelo_miniszter_is_belefutott_a_volt_ferje_miatti_lehallgatasba","timestamp":"2020. november. 10. 06:30","title":"A Balogh Sándor elleni titkos akcióban a miniszterré lett volt feleség is \"belefutott\" a lehallgatásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hétfőn bejelentett járványügyi intézkedések miatt zárt kapuk mögött tartják meg a mérkőzéseket.","shortLead":"A hétfőn bejelentett járványügyi intézkedések miatt zárt kapuk mögött tartják meg a mérkőzéseket.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_mlsz_valogatott_jegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864f5fe1-9fb4-4a1d-bb2a-c9adfa1ef692","keywords":null,"link":"/sport/20201109_koronavirus_jarvany_mlsz_valogatott_jegy","timestamp":"2020. november. 09. 13:57","title":"Visszakapja a pénzét, aki jegyet vett a válogatott meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja nem a harsány, mulatós cigányzene, hanem a mélyebb lelki mélységeket feltáró, szomorkásabb, hallgatónak nevezett cigány népzene.","shortLead":"Lakatos Mónika énekesnőt idén a világzenében a legrangosabbnak számító Womex-életműdíjjal ismerték el. Kedvenc műfaja...","id":"202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab07ae8-c01e-41b9-a7e3-a0bb68a227ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e7bd00-348f-4344-8d8b-c1e23193a5fc","keywords":null,"link":"/360/202043__lakatos_monika_enekes__olahcigany_folklorrol_himnuszrol__kotta_nelkul","timestamp":"2020. november. 10. 13:00","title":"Külföldön a világzene csillaga, itthon a hétköznapi rasszizmust kell elviselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30daa858-db16-4d29-8692-d550c2aac3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A majdnem 200 éves iparművészeti sikersztori utolsó fél évszázadára koncentrál Kovács Orsolya muzeológus gazdagon illusztrált válogatása.","shortLead":"A majdnem 200 éves iparművészeti sikersztori utolsó fél évszázadára koncentrál Kovács Orsolya muzeológus gazdagon...","id":"202045_konyv__tradicio_es_megujulas_kovacs_orsolya_zsolnay_modern_19531990","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30daa858-db16-4d29-8692-d550c2aac3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14fbddf-a192-4329-aa14-823a2dfe72fe","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__tradicio_es_megujulas_kovacs_orsolya_zsolnay_modern_19531990","timestamp":"2020. november. 09. 12:00","title":"A modern Zsolnay-történelmet idézi fel ez a gazdagon illusztrált kötet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]