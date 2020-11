Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 255 ezer tesztet végeztek el egyetlen nap alatt. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 700 ezret.","shortLead":"Több mint 255 ezer tesztet végeztek el egyetlen nap alatt. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 700 ezret.","id":"20201113_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69c0e0f-6cd2-4f1d-b21a-113df6c595e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 13. 20:06","title":"Túllépte a 40 ezret Olaszországban a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számot adott a Twitter arról, mennyire őrködött hatékonyan az idei amerikai elnökválasztás tisztasága fölött.","shortLead":"Számot adott a Twitter arról, mennyire őrködött hatékonyan az idei amerikai elnökválasztás tisztasága fölött.","id":"20201113_twitter_manipulacio_amerikai_elnokvalasztas_alhir_valotlansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031e81da-fdaf-46f2-a490-2326d8172d6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_twitter_manipulacio_amerikai_elnokvalasztas_alhir_valotlansag","timestamp":"2020. november. 13. 11:12","title":"Csak a Twitter 300 ezer olyan bejegyzést jelölt meg, amik az elnökválasztást próbálták manipulálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként mondta ki ezt.","id":"20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3354779-b3ea-4dd3-8caa-40aca0c9c120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_Ha_az_adohivatal_elkesve_birsagol_csokkentse_az_osszeget","timestamp":"2020. november. 13. 17:14","title":"Ha az adóhivatal elkésve bírságol, csökkentse az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a028d2-9f4c-4522-aae3-0fc60113c8e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet az emberre. Összehasonlításképpen: csupán kétezer olyan, állatról emberre terjedő vírus van, amit már ismerünk – mondja Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa, aki kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozik, többek között azt is kutatja, hogy milyen evolúciós és ökológiai kölcsönhatás van a városokban előforduló emlősök, kullancsok és kórokozók között, valamint azt is vizsgálja, hogy potenciálisan milyen veszélyt jelentenek ezek az emberekre. \r

","shortLead":"A becslések szerint 1,7 millió olyan különböző vírus van, amit még nem ismerünk. Ezek mintegy fele veszélyes lehet...","id":"20201113_koronavirus_jarvany_zoonozis_foldvari_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a028d2-9f4c-4522-aae3-0fc60113c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbe0531-ba2a-43da-b2b0-4e9c3faa3fe6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201113_koronavirus_jarvany_zoonozis_foldvari_interju","timestamp":"2020. november. 13. 15:35","title":"Akár a Margit-szigetről is kitörhetne a következő világjárvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij állítása szerint nincs rossz állapotban.","id":"20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fdcaf7-805d-4cb6-b954-5f77445122c3","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_zelenszkij_koronavirus_ukrajna_korhaz","timestamp":"2020. november. 12. 11:06","title":"Kórházban Ukrajna koronavírusos elnöke és kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Szűcs Zoltán Gábor","category":"360","description":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség...","id":"20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ba1682-db34-40ad-99d9-87a9db30bc8a","keywords":null,"link":"/360/20201112_Szucs_Zoltan_Gabor_Egy_demokratikus_forradalom_lehetosege","timestamp":"2020. november. 13. 07:00","title":"Szűcs Zoltán Gábor: Egy demokratikus forradalom lehetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","shortLead":"Az olasz férfi tangóharmonikával vidította fel a feleségét.\r

\r

","id":"20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4821c9f-61b9-4d7a-b460-9d0696e3ec63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ad3eb-333f-49a3-8a61-38fdd56faba6","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Nem_engedtek_be_a_korhazba_a_felesege_ablaka_alatt_adott_szerenadot","timestamp":"2020. november. 13. 11:57","title":"Nem engedték be a kórházba, a felesége ablaka alatt adott szerenádot a 81 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]