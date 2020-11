Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma - derült ki a válságstábok vasárnapi jelentéséből.","shortLead":"Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma - derült ki...","id":"20201115_A_tomegkozlekedes_is_leall_Szloveniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d33162-93d2-4271-8227-49e1d53521e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_A_tomegkozlekedes_is_leall_Szloveniaban","timestamp":"2020. november. 15. 12:42","title":"A tömegközlekedés is leáll Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihúzták a lottószámokat.","shortLead":"Kihúzták a lottószámokat.","id":"20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0916493-2385-4986-b366-742c8e489d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Tobb_mint_3_milliard_forintot_er_ez_az_ot_szam","timestamp":"2020. november. 14. 20:00","title":"Több mint 3 milliárd forintot ér ez az öt szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7933df8b-de5d-4d61-a198-c161f323e5a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig a koronavírus-járványt kísérő visszaesés adja, amikor ismét előáll az évtizedes dilemma: mit tehetnek a jegybankárok a krízis enyhítéséért.","shortLead":"Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig...","id":"20201113_Kiraly_Julia_szubjektiv_valsagtortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7933df8b-de5d-4d61-a198-c161f323e5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee29a1dd-2855-4679-adcd-ad284096d0ba","keywords":null,"link":"/360/20201113_Kiraly_Julia_szubjektiv_valsagtortenet","timestamp":"2020. november. 15. 13:30","title":"A kis légörvényektől a globális hurrikánig – Király Júlia szubjektív válságtörténete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda12e56-9d7a-4b4b-8853-25f4fe69442b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs könnyű dolguk az áramszolgáltató üzemzavart elhárító munkatársainak.","shortLead":"Nincs könnyű dolguk az áramszolgáltató üzemzavart elhárító munkatársainak.","id":"20201114_A_termeszet_visszavag_hodok_okoznak_aramkimaradasokat_Zalaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda12e56-9d7a-4b4b-8853-25f4fe69442b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb19ffd8-b40f-477c-9b8a-4c58a62bea89","keywords":null,"link":"/elet/20201114_A_termeszet_visszavag_hodok_okoznak_aramkimaradasokat_Zalaban","timestamp":"2020. november. 14. 12:26","title":"A természet visszavág: hódok okoznak áramkimaradásokat Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú tanárokat, vélik a hvg.hu-nak nyilatkozó intézményvezetők. A kormányrendelet ugyan ad hatásköröket az igazgatóknak, de azzal legfeljebb a maszkviselés szigorítását érhetik el. Bár sokan szeretnék, jogilag azt sem tehetik meg, hogy a krónikus beteg kollégák számára saját hatáskörben elrendeljék a digitális munkavégzést. Mégis akad olyan intézmény, amely már korábban meglépte, csak egy kis jóindulatra volt szükség a fenntartó részéről. ","shortLead":"Az általános iskolák bezárása nélkül lehetetlen száz százalékosan megvédeni a koronavírustól a veszélyeztetett korú...","id":"20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1015ba7a-f6bc-46bf-9cda-4a1b38393a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e75586-6d95-408c-9f29-b20c8a49ea7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_altalanos_iskola_tanar_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 14. 07:00","title":"\"Alig várom, mikor jelentik be, hogy az általános iskolákat is bezárják\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő javaslatok is szóba jöhetnek. A BKIK-nak két forgatókönyve is van, ebből egyet továbbítanak majd Parragh Lászlónak.","shortLead":"Nagy Elek, a BKIK elnöke a hvg.hu podcastjában, a Fülkében azt mondta: olyan nagy a válság, hogy akár meghökkentő...","id":"20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a26759-d694-4069-847d-ddd84fd99aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_A_budapesti_iparkamara_mar_dolgozik_azon_hogyan_lehetne_az_iparuzesi_adot_csokkenteni","timestamp":"2020. november. 14. 14:00","title":"A budapesti iparkamara már dolgozik azon, hogyan lehetne az iparűzési adót csökkenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borult ég, pára és köd.","shortLead":"Borult ég, pára és köd.","id":"20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8080d84-3601-4506-848d-8e1093a10241","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Klasszikus_novemberi_lesz_az_idojaras_vasarnap","timestamp":"2020. november. 14. 16:30","title":"Klasszikus novemberi lesz az időjárás vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött megmozdulásokat egyebek közt könnygázzal igyekeznek feloszlatni. Bresztben is az utcákra vonultak a tiltakozók.","shortLead":"Több tucat kormányellenes tüntetőt vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok vasárnap Minszkben, a reggel kezdődött...","id":"20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f035239-ea62-4f4b-8b4a-4eed9d628d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15831e5f-e1a9-422a-8c3d-c0a5d740e21c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ismet_tuntetnek_Feheroroszorszagban_tobb_embert_letartoztattak","timestamp":"2020. november. 15. 14:11","title":"Ismét tüntetnek Fehéroroszországban, több embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]