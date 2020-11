Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2772d1ee-489f-4f29-ba68-0a2a4e44a44a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemzetközi törvényszék előtt vonná felelősségre Aljakszandr Lukasenkát az ellenzék. Egy nappal korábban pedig hatósági előállítását követően belehalt súlyos sérüléseibe egy tüntető.","shortLead":"Nemzetközi törvényszék előtt vonná felelősségre Aljakszandr Lukasenkát az ellenzék. Egy nappal korábban pedig hatósági...","id":"20201113_feheroroszorszag_eroszak_lukasenka_eu_cihanouszkaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772d1ee-489f-4f29-ba68-0a2a4e44a44a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c219bf6-e87b-4ebd-b94c-0aee5c017a09","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_feheroroszorszag_eroszak_lukasenka_eu_cihanouszkaja","timestamp":"2020. november. 13. 21:59","title":"Cihanouszkaja meghirdette az eddigi legnagyobb tüntetést Fehéroroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik vasárnap aláírták az egyezséget, amely 2,2 milliárd emberre és a globális GDP csaknem harmadára terjed ki.","shortLead":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik...","id":"20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80062166-7aa9-48e7-9576-3099250742a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","timestamp":"2020. november. 15. 15:34","title":"Az ASEAN-országok és partnereik: a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","shortLead":"Sérülések és a karanténszabályok miatt nem lesznek ott a válogatottban.","id":"20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a470dda-0281-457e-bcf4-80dccb86799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4aff42-e649-4669-a164-1800ac4d6375","keywords":null,"link":"/sport/20201114_Harom_jatekos_sem_lesz_ott_a_valogatott_szerbek_elleni_focimeccsen","timestamp":"2020. november. 14. 16:36","title":"Három játékos sem lesz ott a válogatott szerbek elleni focimeccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell; alkotmánymódosítással tennék lehetővé, hogy változzon a közpénz fogalma; 4,7 százalékkal esett vissza a GDP. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újra járványügyi korlátozásokat jelentett be a miniszterelnök, de a nagyobb gazdasági akciótervre még várni kell...","id":"20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a380f9f1-8033-47b2-9a1b-040b46914ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Es_akkor_jarvany_leallas_alkotmany_kozpenz_ado_gdp","timestamp":"2020. november. 15. 07:00","title":"És akkor a kormány a hagyományos családmodell mögé bújva talicskázná ki a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","shortLead":"Az intenzív osztályon csaptak fel a lángok, koronavírussal fertőzöttek az áldozatok.","id":"20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1694b18-cce9-4fd7-8dc4-fc94093892eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490bec35-3d50-49a8-a27f-fd2f5b07a408","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Tizen_haltak_meg_egy_korhaztuzben_Romaniaban","timestamp":"2020. november. 14. 21:39","title":"Tízen haltak meg egy kórháztűzben Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d7e6f-12cd-45ca-9b31-48f9f1d6ca8d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak ezen a héten több mint 100 menekült fulladt a Földközi-tengerbe, miközben Európába próbált jutni.","shortLead":"Csak ezen a héten több mint 100 menekült fulladt a Földközi-tengerbe, miközben Európába próbált jutni.","id":"20201113_menekultekkel_teli_csonak_sullyedt_el_20_ember_megfulladt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8d7e6f-12cd-45ca-9b31-48f9f1d6ca8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a324b4f1-ef0a-48e3-bdea-21c5a7d56a74","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_menekultekkel_teli_csonak_sullyedt_el_20_ember_megfulladt","timestamp":"2020. november. 13. 19:31","title":"Elsüllyedt egy menekültekkel teli csónak, legkevesebb 20 ember fulladt vízbe Líbiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9335d0e0-4af3-4e5a-b738-3475dbbeb1ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.","shortLead":"Nyitva hagyott autókra vadászott egy férfi a mélygarázsban.","id":"20201114_Nyitott_autot_talalt_a_Westendben_bemaszott_a_csomagtartojaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9335d0e0-4af3-4e5a-b738-3475dbbeb1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22835ad-eb98-480c-9329-864c8ce9afd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201114_Nyitott_autot_talalt_a_Westendben_bemaszott_a_csomagtartojaba","timestamp":"2020. november. 14. 10:00","title":"Nyitott autót talált a Westendben, bemászott a csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","shortLead":"Könnyű, defekttűrő gumikkal felszerelt kerékpárokat vesz a főváros. A BKK rugalmas tarifarendszert és új appot is ígér.","id":"20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ab6da9-72fc-4f4f-bffe-fea6e0897139","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201114_Uj_Bubikkal_lehet_hasitani_jovo_tavasszal","timestamp":"2020. november. 14. 14:27","title":"Új Bubikkal lehet hasítani jövő tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]