[{"available":true,"c_guid":"417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot az alkalmazásba.","shortLead":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot...","id":"20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd6e5f-88c3-413b-9287-6d6ef73e6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","timestamp":"2020. november. 24. 17:03","title":"Lemásolta a TikTokot a Snapchat, és akár pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87494b40-d9b7-4a8f-89f5-c5769eabc07b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs az egyetem filmintézetének a napokban, fura körülmények között kinevezett vezetője az SZFE honlapján mesélt terveiről.



","shortLead":"Sára Balázs az egyetem filmintézetének a napokban, fura körülmények között kinevezett vezetője az SZFE honlapján mesélt...","id":"20201125_Megszolalt_terveirol_az_SZFE_egyik_uj_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87494b40-d9b7-4a8f-89f5-c5769eabc07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7633b349-6045-414b-9779-8b7bfff0a968","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Megszolalt_terveirol_az_SZFE_egyik_uj_vezetoje","timestamp":"2020. november. 25. 08:37","title":"Megszólalt a terveiről az SZFE egyik új vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55 400 milliárd forintnyi vagyonával.","shortLead":"Átrendeződött a leggazdagabbak toplistája a Bloomberg szerint. Az élen azért még mindig Jeff Bezos áll, a több mint 55...","id":"20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=833afea3-919b-4d18-851b-b793b6372bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673e46fa-e319-482b-8783-e66a418e3649","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_elon_musk_nagyon_nagyon_gazdag_bloomberg","timestamp":"2020. november. 24. 08:31","title":"Elon Musk már a világ második leggazdagabbja, megelőzte Bill Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","shortLead":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","id":"20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f64308-19d8-4a05-8071-3e5a1568abc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","timestamp":"2020. november. 24. 05:57","title":"Winkler Róbert: A Totalcar pár évvel hamarabb indexesedett el, mint maga az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze nem való mindenkinek, adott esetben több fronton is kiverheti a biztosítékot – jövünk a részletekkel és egy gyors budapesti 5G-teszttel.","shortLead":"Amit az Apple 2020-ban mobil fronton tud, az kivétel nélkül bekerült ebbe a készülékbe. De az iPhone 12 Pro Max messze...","id":"20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6128a59-9060-4731-84c4-3ec515527c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9a8cd1-4519-4a4e-aacf-228e1cb4572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_apple_iphone_12_pro_max_teszt_velemeny","timestamp":"2020. november. 23. 19:30","title":"Teszten a mindent verőnek ígérkező iPhone 12 Pro Max – és a budapesti 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12 éven aluliak körében a napi esetek 4 százalékát teszi ki.","shortLead":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12...","id":"20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ca37-5a48-4825-8c00-b35239ac86a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. november. 23. 13:47","title":"Operatív törzs: 191 ezer pedagógust tesztelnek le péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43895aa-b585-4306-8e1b-ab8d5927cc75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2020-as világjárványra volt szükség ahhoz, hogy a Microsoft videokonferencia szolgáltatása/alkalmazása, az MS Teams oly hihetetlenül sikeres legyen. Bár a körülmények adottak, azért a Microsoft is hozzájárul ahhoz, hogy az egekbe repítse az alkalmazást, folyamatosan fejleszti ugyanis a minél jobb felhasználói élmény érdekében. Legutóbb az asztali gépekre érkezett egy változás.","shortLead":"A 2020-as világjárványra volt szükség ahhoz, hogy a Microsoft videokonferencia szolgáltatása/alkalmazása, az MS Teams...","id":"20201125_microsoft_teams_zajszures_zajelnyomas_windows","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e43895aa-b585-4306-8e1b-ab8d5927cc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d044b70-caf8-496e-be11-23bdf5abb4a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_microsoft_teams_zajszures_zajelnyomas_windows","timestamp":"2020. november. 25. 09:33","title":"Ezt kapcsolja be a Microsoft Teams programon, hogy elnyomja a háttérzajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feee687c-573f-47a1-a25e-771b8b21bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De semmi gond, megoldotta. ","shortLead":"De semmi gond, megoldotta. ","id":"20201124_Menet_kozben_esett_le_a_kormanya_egy_autoversenyzonek__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feee687c-573f-47a1-a25e-771b8b21bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1747710f-6f99-4591-b001-8d2b1a74307c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_Menet_kozben_esett_le_a_kormanya_egy_autoversenyzonek__video","timestamp":"2020. november. 24. 14:14","title":"Menet közben esett le a kormánya egy autóversenyzőnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]