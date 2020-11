Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat a gyógykezelése. ","shortLead":"Az egyik vádlott a járványra hivatkozva maradt távol a tárgyalástól, most azt vizsgálják, meddig tarthat...","id":"20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fef1089-9598-403d-88a6-8f554f38a7e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_nicolas_sarkozy_volt_francia_elnok_korrupcios_per","timestamp":"2020. november. 23. 20:28","title":"Máris felfüggesztették Nicolas Sarkozy korrupciós perét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész hazug orbáni propagandagépezetről írt közleményében. ","shortLead":"A színész hazug orbáni propagandagépezetről írt közleményében. ","id":"20201123_george_clooney_soros_gyorgy_orban_viktor_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537af32-6c6c-476e-aec7-54ca2c60b565","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_george_clooney_soros_gyorgy_orban_viktor_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","timestamp":"2020. november. 23. 22:40","title":"Válaszolt a kormánynak George Clooney: Várom a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","shortLead":"Új kínai tengeralattjáró merült legénységével együtt a tenger legmélyére, a nyugat-csendes-óceáni Mariana-árokba.","id":"20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e59750cb-9de7-4d19-824d-8df32fd3445f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be06aee8-169d-40e9-8154-526f05fdf2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_fentoucso_igyekvo_uj_kinai_tengeralattjaro_mariana_arok_video","timestamp":"2020. november. 23. 10:03","title":"Videót küldött fel a Mariana-árok mélyéről egy kínai tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog lényegesen változtatni Joe Biden elnöksége. Orbán Viktornak arra viszont fel kell készülnie, hogy a magyar helyzetet jól ismerő politikusok kerülnek a Fehér Házba: egyre biztosabb, hogy a félig magyar Antony Blinken lesz a külügyminiszter, Kamala Harris alelnök pedig két volt budapesti nagykövettel is jóban van. A koronavírus miatt azonban egy ideig biztosan nem lesz terítéken a magyar helyzet Washingtonban. ","shortLead":"Nem lesz elnéző a jogállamisági problémákkal szemben az új amerikai kormány, de a szövetségesi viszonyon nem fog...","id":"20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ed9ea7-647a-466a-a096-294544d23cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_Orban_Viktor_Joe_Biden_kapcsolat","timestamp":"2020. november. 23. 20:30","title":"Mire számíthat Orbán, hogy Joe Biden lesz az Egyesült Államok elnöke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet földközelbe. Egy magyar csillagász szerint nagyon kicsi az esélye, hogy belénk csapódik.","shortLead":"A világegyetem tele van nagyobb aszteroidákkal. Ilyen többek közt az Apophis nevű kisbolygó is, amely 2068-ban érhet...","id":"20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1d9422b-5fd5-4499-b23a-580757ce0367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eaaa3c-e705-4e3a-9908-179db7a28971","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_apophis_aszteroida_csillagasz_boldog_adam","timestamp":"2020. november. 24. 14:03","title":"Ötven év múlva \"vészes földközelségbe\" kerülhet egy óriási aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot indítanak, amely során előre lehet majd szolgáltatásokat vásárolni. Szeretnék, ha a jegybank a fővárost is finanszírozná kötvényvásárlásokkal.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot...","id":"20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aadae-0b32-4519-8d2c-2fb57f625366","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","timestamp":"2020. november. 24. 17:49","title":"Karácsonyék Budapest-kuponokkal mentenék a vállalkozásokat, már a BKIK is nemet mond Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","shortLead":"A város fideszes polgármesterének részletes beszámolójából tudni ezt.","id":"20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a7369f-55fb-42f3-8054-b1d26efac949","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_balassagyarmat_csach_gabor_koronavirus_fertozott_elhunyt","timestamp":"2020. november. 24. 10:32","title":"Balassagyarmaton egy hét alatt 38-an hunytak el, ebből 26-an Covid-fertőzöttek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan vevők is akadtak, akiknek grillsütőt postázott az e-kereskedő a 449 fontért megrendelt konzol helyett.","shortLead":"Olyan vevők is akadtak, akiknek grillsütőt postázott az e-kereskedő a 449 fontért megrendelt konzol helyett.","id":"20201123_amazon_ps5_playstation_5_rendeles_rizs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790b632d-f903-4163-bfb6-e02821d1a2ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_amazon_ps5_playstation_5_rendeles_rizs","timestamp":"2020. november. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az Amazon, miután több vevő csak egy csomag rizst kapott a PlayStation 5 helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]