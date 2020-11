Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója az Origón megjelent publicisztikájában szintet lépett sorosozásban.","id":"20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4570f7-73be-4dd1-850c-78e5049cbba0","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Mazsihisz_Demeter_Szilard_Soros_liberalis_fuhrer_holokauszt","timestamp":"2020. november. 28. 21:15","title":"A Mazsihisz válasza Demeter Szilárdnak: Európát gázkamrának minősíteni ízléstelen és megbocsáthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","shortLead":"Az Alstom két szerződést is nyélbe ütött Olaszországban, több száz millió euróért cserélhetik le a dízelmozdonyokat.","id":"20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22eb7fc4-00dd-4c7f-be41-3501464b2b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cffd4e-925d-4a7f-9865-27632134823e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hidrogenmeghajtasu_vonatokra_szerzodott_az_Alstom_Olaszorszagban","timestamp":"2020. november. 28. 19:30","title":"Milánóban hamarosan már hidrogénmeghajtású vonatokon utazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de62d96-309a-4286-80ee-17b6aeb91e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 160 aláíróval indult el az a petíció, amelyik szerint a miniszteri biztos, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója méltatlan és alkalmatlan arra, hogy a magyar kultúra, a közélet bármilyen területét irányítsa. 