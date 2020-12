Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus második hullámában a Telenor.","shortLead":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus...","id":"20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f82af61-5fd9-4b09-9337-9d70eaa01519","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","timestamp":"2020. november. 30. 14:33","title":"Holnaptól +100 GB ingyenes mobilnetet ad a Telenor az otthoni felhasználóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izraelt sejtik a merénylet mögött.","shortLead":"Izraelt sejtik a merénylet mögött.","id":"20201129_Atomtudos_megolese_veres_bosszuval_fenyegetoznek_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed70559-fad3-46a3-b0a2-09c3fea8fc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac29ed4-822a-4437-9f7b-a3375b116cde","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Atomtudos_megolese_veres_bosszuval_fenyegetoznek_Iranban","timestamp":"2020. november. 29. 21:20","title":"Véres bosszúval fenyegetőznek Iránban az atomtudós elleni merénylet után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták, újságírók szabad egyetemi előadásait nézhetjük meg. Ha már nagyon bekockultunk a passzív sorozatfogyasztástól, az SZFE-sek Sztrájktévéje megtornáztatja fásult agysejtjeinket. ","shortLead":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták...","id":"20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6d53a-6f0f-43b1-9a22-741822008d6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","timestamp":"2020. november. 30. 10:54","title":"\"Miközben ellenállunk, adjunk is valamit\" – az SZFE-sek tévéjével elviselhetőbb a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e3e9e-1d27-4acd-9108-0b2eb2df7ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak élet-halál harcra tenyésztették, tréningezték, és képezték a kutyákat.","shortLead":"A gyanúsítottak élet-halál harcra tenyésztették, tréningezték, és képezték a kutyákat.","id":"20201130_kutyaviadal_nyiregyhaza_rendorseg_tek_tetteneres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f3e3e9e-1d27-4acd-9108-0b2eb2df7ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feddd7f-e371-41fe-88d2-6ed4b75571f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_kutyaviadal_nyiregyhaza_rendorseg_tek_tetteneres","timestamp":"2020. november. 30. 15:44","title":"Kutyaviadal-szervezőkön ütött rajta a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","shortLead":"A Facebook-oldal kezelőjének tévedése miatt magyar kommentözön indult meg.","id":"20201130_barcelona_bukarest_fradi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b061f1d-2b76-44eb-9c46-60a819c7e993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdb8ed5-75fd-4b5d-a07f-7891298e7fa6","keywords":null,"link":"/elet/20201130_barcelona_bukarest_fradi","timestamp":"2020. november. 30. 14:10","title":"A Barcelona megrázta a pofonfát: kiírta a Facebookra, hogy indulnak Bukarestbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9cfc09-3390-4206-a8e1-801e62d4f7cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan helyzetekben is, amikor a közvetlenül rendelkezésükre álló adatok hiányosak – derült ki abból a Nature Communications című szaklapban megjelent tanulmányból.","shortLead":"Már a 14 hónapos babák is sikeresen használnak logikai következtetéseket, hogy a társas világról tanuljanak, olyan...","id":"20201130_babak_logikai_kovetkeztetes_masok_preferenciai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b9cfc09-3390-4206-a8e1-801e62d4f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb3ec78-5b42-472a-bb45-9751e27880c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_babak_logikai_kovetkeztetes_masok_preferenciai","timestamp":"2020. november. 30. 12:03","title":"Meglepő felfedezés a 14 hónapos babákról: képesek logikai úton kikövetkeztetni mások preferenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett tanácsrendszert tekinti. A szocializmusban sok minden másképp volt, de akad bőven hasonlóság is. ","shortLead":"Egyre többször merül fel, hogy az Orbán-kormány a jelenlegi önkormányzati rendszer mintájának a hetven éve bevezetett...","id":"202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5683449-74cf-4658-8ea5-445b393844cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f699d5f-b7f3-4c60-9b85-b4116688f937","keywords":null,"link":"/360/202048__tanacsok_amultbol__partiranyitas__helyi_fogaskerekek__ragados_pelda","timestamp":"2020. november. 29. 13:30","title":"Az állam mindenhatósága a szocializmus idején sem hagyott teret az önkormányzatiságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolosi Péter is megerősítette, hogy 2021 nyarán kerülhetnek adásba a sorozat utolsó részei. ","shortLead":"Kolosi Péter is megerősítette, hogy 2021 nyarán kerülhetnek adásba a sorozat utolsó részei. ","id":"20201130_Baratok_kozt_sorozat_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae721a8-3226-4d2f-92cd-d155a05a389e","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Baratok_kozt_sorozat_vege","timestamp":"2020. november. 30. 07:53","title":"Hivatalos, hogy 22 év után véget ér a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]