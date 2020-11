Szijjártó Péter az orosz egészségügyi miniszterrel közösen jelentette be, hogy a koronavírus-fertőzés ellen kifejlesztett orosz vakcinát és annak előállítását is személyesen nézhetik meg magyar kutatók. Ha mindenki elégedett, decembertől indulhat a szállítás, és hozhatják ide a gyártási technológiát is.

A sokak által vártnál később, de november közepén a magyar kormány is úgy döntött, korlátozások bevezetésével próbálja megfékezni a koronavírus-járvány második hullámát. A döntés pillanatában napi ötezer új fertőzöttet azonosítottak, és jobbára 50 és 100 között járt a vírus következtében 24 órán belül elhunytak száma. Az első lépés részleges lezárást jelent, de kérdés, hogy ez mennyire hatékony. Kövesse híreinket!

Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatót Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Utóbbi bejelentette:

az orosz kormány felajánlotta a magyarnak, hogy magyar szakemberek az orosz laborokban vizsgálják meg az ott gyártott vakcinát, illetve annak előállítását.

Szijjártó kiemelte, hogy ezek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által hitelesített laborok.

„A helyzet ugyanaz lesz most, mint tavasszal: akkor a maszkokért és lélegeztetőgépekért, most az oltóanyagért lesz nagy harc, mert kevés helyen állítják elő, és mindenkinek szüksége van rá” – mondta Szijjártó.

Magyarországon már van tíz adag az orosz védőoltásból. Amikor a minisztert arról kérdezték, hogy ezekkel mi lesz, az operatív törzshöz irányította a sajtót.

Szijjártó azt is elmondta, hogy a klinikai tesztek és a magyar szakemberek döntését követően tud majd a kormány tárgyalni a konkrét vásárlásról, de az előzetes egyeztetéseket már megkezdték, és egyeztetnek arról is, hogy a gyártási technológiát is Magyarországra tudják hozni.

Az ATV azt kérdezte Muraskótól, mi igaz azokból a hírekből, hogy a vakcinájuk tesztelését alig több mint harminc emberen végezték el. A miniszter szerint a védőoltásuk hatékonyságát csak a laboratóriumi és klinikai vizsgálatok képesek bizonyítani, és jelenleg is zajlik a megfigyelés, „nem véletlenül hívta meg a magyar szakembereket Oroszország önálló vizsgálatok elvégzésére”.

Murasko állítása szerint ha minden rendben megy, decemberben már megkezdődhet a vakcina szállítása Magyarországra.

A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy továbbra is sok gázt vásárolunk majd az oroszoktól: 2021 októberéig 6,2 milliárd köbméternyi érkezik Magyarországra, az azt követő időszakról pedig megkezdték a tárgyalásokat. Szijjártó szerint a földrajzi és történelmi hagyományok miatt is fontos szerepet játszik az energiaellátásunkban Oroszország, majd bejelentette, hamarosan elkészül az a gázvezeték, amely megnyitja a lehetőséget új útvonalon történő gázvásárlásra Oroszországból Szerbia felől.