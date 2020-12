Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Van is mit rendbe tenni, mert úgy számolnak, 15 millió rossz állapotú kerékpár lehet az országban. ","shortLead":"Van is mit rendbe tenni, mert úgy számolnak, 15 millió rossz állapotú kerékpár lehet az országban. ","id":"20201202_Az_allam_fizeti_a_franciaknal_a_bicikliszervizelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748573da-6f40-4166-90a7-af24108a01cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Az_allam_fizeti_a_franciaknal_a_bicikliszervizelest","timestamp":"2020. december. 02. 10:31","title":"Az állam is beszáll a franciáknál a bicikliszervizelésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 270 ezer ember halálát okozta a fertőzés.","shortLead":"Az országban már több mint 270 ezer ember halálát okozta a fertőzés.","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125e5292-7157-4696-8697-7ab742941f3d","keywords":null,"link":"/vilag/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 08:36","title":"Április óta nem követelt ennyi áldozatot a járvány az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele kapcsolatos hírekre Deutsch Tamás.","shortLead":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele...","id":"20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1cfe9-4f0f-4c61-9a7e-b9dd2e241a99","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","timestamp":"2020. december. 02. 07:40","title":"Deutsch állítja, azért akarják kizárni a néppárti frakcióból, mert kritizálni mert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8f26fe-9cf1-4b8f-81be-27e126a52352","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Romain Grosjean vasárnapi balesete és Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje felborította az F1-es pilótapiacot.","shortLead":"Romain Grosjean vasárnapi balesete és Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje felborította az F1-es pilótapiacot.","id":"20201202_F1_Schumacher_Haas_pilotakeringo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8f26fe-9cf1-4b8f-81be-27e126a52352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d47b79-8a10-4ae4-9e7c-d16d76c70191","keywords":null,"link":"/sport/20201202_F1_Schumacher_Haas_pilotakeringo","timestamp":"2020. december. 02. 09:48","title":"Beindult a pilótekeringő, újra lesz Schumacher a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 663 ember szorul.\r

","id":"20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e2fde-6a5d-4844-9745-5b53bd63041a","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 03. 09:16","title":"182 koronavírusos beteg halt meg, majdnem 7700-an vannak kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcf34cf-0756-4de5-b19a-2e505d1cbf06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci ClearSpace nevű cég 2025-ben hoz majd le az Európai Űrügynökség (ESA) számára egy darab űrszemetet a világűrből. Több szempontból is fontos küldetés lesz.","shortLead":"A svájci ClearSpace nevű cég 2025-ben hoz majd le az Európai Űrügynökség (ESA) számára egy darab űrszemetet...","id":"20201202_europai_urugynokseg_esa_urszemet_clearspace_vespa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bcf34cf-0756-4de5-b19a-2e505d1cbf06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b9618b-6e42-4c7b-b77f-fcd8612d5d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_europai_urugynokseg_esa_urszemet_clearspace_vespa","timestamp":"2020. december. 02. 08:03","title":"A feladat egyetlen darab űrszemét lehozása, 30 milliárdot fizet ki érte az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és üzenetküldésre használhatjuk, hanem az életünk szinte minden szegmensében képes segítséget nyújtani. Ehhez viszont jó, ha ismerjük a megfelelő applikációkat. Tudta, hogy létezik app arra is, hogy megtaláljuk az éppen nekünk való alkalmazást? Cikkünkben mutatunk pár példát. \r

","shortLead":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és...","id":"huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52613a2b-75b6-488e-aec5-8a2452660ef8","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","timestamp":"2020. december. 02. 15:30","title":"Fogd a telefonod és éld az életed, ennyire egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma viszont nem volt még ilyen magas az országban a járvány kezdete óta.

","shortLead":"A halálos áldozatok száma viszont nem volt még ilyen magas az országban a járvány kezdete óta.

","id":"20201202_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e6c672-3240-45f0-80de-40f5a1d5baa4","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 02. 14:31","title":"Egy hét alatt 10 százalékkal csökkent az új fertőzések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]