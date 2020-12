Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék új eljárásra kötelezte a Fővárosi Kormányhivatalt a Városháza krízisszállójának tiltása ügyében.","id":"20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=495b6c25-b0f4-428b-9b9b-d099a15f7274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98409070-f342-4c64-86cb-474a9c359c85","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_varoshaza_hajlektalanok_kormanyhivatal_torvenyszek_uj_eljaras","timestamp":"2020. december. 02. 18:40","title":"Még egy esélyt kapott a főváros városházi krízisszállója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","shortLead":"Egy majdnem James Bondnak nem adta ki az egyik kanyar. ","id":"20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71bd05a-2a08-4bfa-a2ef-6851adaf8d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f655b4-49b0-4673-a47c-b1fa237d803e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Szuperritka_Aston_Martin_DB6ot_tortek_ossze_egy_rendorsegi_uldozesben","timestamp":"2020. december. 04. 04:13","title":"Szuperritka Aston Martin DB6-ot törtek össze egy rendőrségi üldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak a városok lakosságán.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint azért tiltották meg az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, mert segíteni akarnak...","id":"20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f343309-311c-454d-b325-78957ee13f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_iparuzesi_ado_kosa_lajos","timestamp":"2020. december. 02. 19:51","title":"Kósa: Nem támogatja a kormány az iparűzési adó eltörlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","shortLead":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","id":"20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd362c3-9d4f-456c-88a9-f4e8beb44261","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Orbán: A járványügyi szakemberek mereven ellenzik a korlátozások nagyobb lélegzetű enyhítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem sztrájkbizottsága szerint a Fővárosi Ítélőtábla harmadszor mondta ki: minden sztrájkkövetelésük és így a sztrájk maga is jogszerű.","shortLead":"Az egyetem sztrájkbizottsága szerint a Fővárosi Ítélőtábla harmadszor mondta ki: minden sztrájkkövetelésük és...","id":"20201203_szfe_sztrajkbizottsag_szinmuveszeti_sztajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb7aa61-8d94-411f-9a78-6217daa96347","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_szfe_sztrajkbizottsag_szinmuveszeti_sztajk","timestamp":"2020. december. 03. 22:01","title":"SZFE-s sztrájkbizottság: 64 napja nem ül le velünk senki tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz. Csakhogy nem jelezték, hogy reklámról van szó.","shortLead":"Úgy mutattak be egy műsorban egy szemhéjspray-t és egy gyurmát is, hogy attól kedvet kaphatott a néző a vásárláshoz...","id":"20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754edec5-fa1d-4bba-88bb-4ad7d86055f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_rtl_klub_birsag_nmhh_burkolt_reklam","timestamp":"2020. december. 02. 18:57","title":"Másfél millióra bírságolta a médiahatóság az RTL Klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az HBO jövő évben Európa-szerte megkezdi az átállást az HBO Max szolgáltatásra – közölte csütörtök este a tévétársaság hazai képviselete. Az is kiderült: jövőre sok film már a mozipremier napjától elérhető lesz.","shortLead":"Az HBO jövő évben Európa-szerte megkezdi az átállást az HBO Max szolgáltatásra – közölte csütörtök este a tévétársaság...","id":"20201203_hbo_max_hungary_magyarorszag_europa_indulat_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a388c2-ec6d-41e8-9e1e-398a63723927","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_hbo_max_hungary_magyarorszag_europa_indulat_2021","timestamp":"2020. december. 03. 19:56","title":"2021-ben nálunk is indul az HBO Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba77a7fc-9531-4bd7-adf9-63044a8e0b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 7812 embert ápolnak kórházban.","shortLead":"Több mint 7812 embert ápolnak kórházban.","id":"20201204_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba77a7fc-9531-4bd7-adf9-63044a8e0b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d87cc0-f3cc-42d8-a59d-95ea37533f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 04. 09:18","title":"Koronavírus: meghalt 189 beteg és 6212 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]