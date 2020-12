Egyelőre megmenekült a halálbüntetéstől három fiatal Iránban, akiket azért ítéltek el, mert részt vettek az iszlám köztársaságban tavaly kirobbant tiltakozó megmozdulásokon.

Az iráni Legfelsőbb Bíróság szombaton az internetes oldalán közölte, hogy helyt adtak az elítéltek azon kérvényének, hogy folytassanak le új eljárást az ügyükben. Előzőleg ugyanezt közölte a három elítélt ügyvédje, Babak Paknija Twitter-üzenetben.

A három barát, a 26 éves Amírhoszein, a 28 éves Szajed és a 26 éves Mohammad ügyében kiszabott halálos ítélet miatt júliusban országos tiltakozás indult Iránban; a "No To Execution" (Nem a kivégzésre) hashtag alatt 24 órán belül több mint kétmillió támogató gyűlt össze. A tiltakozás meglepő módon gyorsan eredményt ért el: az iráni igazságügyi rendszer első embere, a keményvonalas konzervatív Ibrahím Raiszi - a jogerős ítélet után - személyesen jelentette be, hogy tovább kell vizsgálni a három ügyet.

2019 novemberében a benzináremelés miatt napokon át tartó tüntetéssorozat kezdődött szerte Iránban. A tiltakozó megmozdulások sok helyen erőszakba torkolltak. Független ENSZ-szakértők szerint több mint 400 tüntető és rendőr vesztette életét az összecsapásokban. A teheráni vezetés zsoldosoknak, az Irán ellenségének kikiáltott Egyesült Államok, Izrael és Szaúd-Arábia fizetett ügynökeinek nevezte a tüntetőket, akik közül több mint ezer embert vettek őrizetbe.

A halálos ítéleteket arra hivatkozva szabták ki, hogy a vádlottak bűnösök "az államrend megdöntésére való szövetkezésben", valamint "gyújtogatás és a közvagyon rongálása" bűntettében, amelyeket azért követték el, hogy megdöntsék az iszlám köztársaság politikai rendszerét.

