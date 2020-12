Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13a0a6e1-e42a-43c0-ae64-f2b27848e4fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az esélye annak, hogy hatalmas torlódás jön Dovernél január 1-jétől.","shortLead":"Egyre nagyobb az esélye annak, hogy hatalmas torlódás jön Dovernél január 1-jétől.","id":"20201215_brexit_kamion_parkolo_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a0a6e1-e42a-43c0-ae64-f2b27848e4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216577ee-23e2-4df9-873f-6d05913bd239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_brexit_kamion_parkolo_eso","timestamp":"2020. december. 15. 15:59","title":"Nem lesz kész időre a Brexit miatt épülő kamionparkoló, mert esett az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt. A HVG hetilap ünnepi duplaszámában Kőhalmi Zoltán kérdezte kollégáját, Hadházi Lászlót többek között arról, mikor nem dolgozott utoljára szilveszterkor, és egyáltalán, hogy érzi magát debreceni otthonában.","shortLead":"Furcsa évet zártak a humoristák, hiszen az ő fellépéseiket is sorra le kellett mondani a koronavírus-járvány miatt...","id":"20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42bcb7ce-73b7-494d-9816-29b850df4178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ba2bca-22f6-41f6-acd3-094bbf9f119d","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Hadhazi_Laszlo_humorista_portre","timestamp":"2020. december. 16. 12:46","title":"Hadházi László: A barátom győzködött, meg tudnánk élni abból, hogy hülye vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60 százalékát elveszíti, az élőzenei piac összeomlott - állapítja meg a ProArt Zeneipari Jelentése.","shortLead":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60...","id":"20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8fbbb8-7d00-400d-b6d5-1f4f715ee1c5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","timestamp":"2020. december. 17. 09:34","title":"A magyar élőzenei piac összeomlott - állítja egy zeneipari jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek. Könyvtérképet készített a Libri.



","shortLead":"Az még nem annyira meglepő, hogy a Harry Potter az első, de lista további helyezettjei között vannak érdekességek...","id":"20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e2f144-594a-4744-b6d0-a46b1370b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4914684-76d7-4f42-9bbe-21b492d85ad9","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Kiderult_mik_a_magyarok_kedvenc_olvasmanyai","timestamp":"2020. december. 15. 11:58","title":"Eltűnt az Egri csillagok – kiderült, melyek a magyarok kedvenc olvasmányai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak a legnépszerűbb sorozatok, filmek, dokumentumfilmek. ","shortLead":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak...","id":"20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73e186a-865e-4417-a352-e889e487a688","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","timestamp":"2020. december. 15. 11:26","title":"Ezektől az HBO-s sorozatoktól váltunk idén függővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta Brüsszelben, hogy az Európai Néppártnak minél hamarabb dönteni kellene a Fidesz párttagságáról.","shortLead":"Néhány perccel az után, hogy a néppárti frakció megbüntette, de nem zárta ki Deutsch Tamást, a politikus azt mondta...","id":"20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3fc242-a7b8-42bb-a3bb-97a28c924615","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Deutsch_Europai_Neppart_Rocky_Balboa","timestamp":"2020. december. 16. 23:35","title":"Deutsch Tamás: “Bírni kell a pofont, csak így lehet győzni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","shortLead":"Az egy főre jutó tényleges egyéni fogyasztás tekintetében továbbra is a sereghajtók között vagyunk az EU-ban.","id":"20201215_Magyarorszag_EU_GDP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c25dd6e-af69-4412-bada-7dba5d92acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58bec39-bebc-41b5-8208-4ecedd174d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Magyarorszag_EU_GDP","timestamp":"2020. december. 15. 15:55","title":"Magyarországnál csak két ország szegényebb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe. ","shortLead":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is...","id":"20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bbddf-5735-4415-bbae-abbf5ec15ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"Maruzsa: A téli szünet végén ismét tesztelik a tanárokat, a középiskolásoknak január 11-én kezdődik a normál oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]