[{"available":true,"c_guid":"814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia. A Konok-Hetey-Sándy-család jól láthatóan ott hagyta névjegyét a magyar képzőművészet történetén.","shortLead":"Négy nemzedéken át öröklődő szerteágazó vizuális érdeklődés, építészet, szobrászat, festészet, rajz, fotográfia...","id":"202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814e2e3f-630b-4200-b085-d8ed8839067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7f37d-9839-4f8a-8170-9beacb1727ad","keywords":null,"link":"/360/202048_fejezetek_akonok_muveszcsalad_tortenetebol","timestamp":"2020. november. 30. 18:00","title":"A Don-kanyartól Párizson át Budapestig alkotott ez a sokgenerációs művészcsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab95f9e-88f4-4707-9452-cccaa97d919b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve lassan nem mi megyünk Drive-inbe, hanem az jön hozzánk.","shortLead":"Illetve lassan nem mi megyünk Drive-inbe, hanem az jön hozzánk.","id":"20201129_Onjaro_bufekocsik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ab95f9e-88f4-4707-9452-cccaa97d919b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0795e59a-43ac-4241-a8e8-e2ce6b38e920","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_Onjaro_bufekocsik","timestamp":"2020. november. 29. 10:19","title":"Önjáró büfékocsi a streetfood jövője? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták, újságírók szabad egyetemi előadásait nézhetjük meg. Ha már nagyon bekockultunk a passzív sorozatfogyasztástól, az SZFE-sek Sztrájktévéje megtornáztatja fásult agysejtjeinket. ","shortLead":"Az ellenállás és a sztrájk egyik formája lett az online nézhető Sztrájktévé, amelyen hazai filmes nagyágyúk, esztéták...","id":"20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90efbb2b-f8fe-4ee5-bb80-dc878062c114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6d53a-6f0f-43b1-9a22-741822008d6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_szfe_sztrajk_sztrajktv_tuntetes","timestamp":"2020. november. 30. 10:54","title":"\"Miközben ellenállunk, adjunk is valamit\" – az SZFE-sek tévéjével elviselhetőbb a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","shortLead":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","id":"20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11597b8d-cb88-4212-9708-7aebbe660fee","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","timestamp":"2020. november. 29. 19:48","title":"„Hatalmas felkiáltójelet” lát a vasárnapi járványadatokban a víruskutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk lesz szó, hanem azokról, akiket rövidebb-hosszabb időre úgy elsodornak az érzelmeik, hogy az számukra is meglepő gondolatokra és tettekre készteti őket.","shortLead":"Törekszünk a jóra, és szeretnénk önmagunkat jónak megélni. Sokaknak sikerül békésen elválniuk, de ezúttal nem róluk...","id":"20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68319a0f-a4fe-4c98-b27f-8c2e7ed0d069","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201129_Amikor_a_szakitas_kihozza_belolunk_a_demonit","timestamp":"2020. november. 29. 20:15","title":"Amikor a szakítás kihozza belőlünk a démonit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta a tengerentúli médiát. De még ezzel együtt sem valószínű, hogy sokan kapkodtak volna az okostévé iránt.","shortLead":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta...","id":"20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6377e-8ccd-4185-8436-721784bfd923","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","timestamp":"2020. november. 30. 09:03","title":"Black Friday: akadt olyan tévé, ami 15 millióval volt leértékelve Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","shortLead":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","id":"20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17eb308-0af9-489d-9eef-e5957af60f6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","timestamp":"2020. november. 30. 10:28","title":"Mit jelent a kereszténység számára a test?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]