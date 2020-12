Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, jelenleg lelkészként tevékenykedő Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház takarítónője jelentette fel, azért, mert állítása szerint Donáth bántalmazta őt.","shortLead":"A volt MSZP-s országgyűlési képviselő, jelenleg lelkészként tevékenykedő Donáth Lászlót a Gaudiopolis Békásmegyeri...","id":"20201216_donath_laszlo_nyomozas_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f85ef5ed-445b-44fd-856b-783c7a3d0b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfa302b-9d38-4db1-9131-0699fab7a0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_donath_laszlo_nyomozas_bantalmazas","timestamp":"2020. december. 16. 17:44","title":"Hamarosan döntés születhet Donáth László ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2045d31-dada-4bc6-9e61-fd21ff827206","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A külügy exportfejlesztési ügynökségénél a gazdaságvédelmi akcióterv kivitelezésénél merülhettek fel gondok. A minap útilaput kötöttek a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule volt vezetője, Kővári Ágnes vezérigazgató-helyettes talpára.\r

","shortLead":"A külügy exportfejlesztési ügynökségénél a gazdaságvédelmi akcióterv kivitelezésénél merülhettek fel gondok. A minap...","id":"202051_kofamerlegen_adiplomacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2045d31-dada-4bc6-9e61-fd21ff827206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cb254-5f09-4d9c-9f06-161ee13286ff","keywords":null,"link":"/360/202051_kofamerlegen_adiplomacia","timestamp":"2020. december. 17. 07:10","title":"300 milliárdot elköltött a külügy, majd kitették Mészáros volt emberét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött ember továbbadja a koronavírust. A készítményt már a betegeken tesztelik.","shortLead":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött...","id":"20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2174cfd8-5d99-45b7-b753-7cf87ed241d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","timestamp":"2020. december. 16. 10:33","title":"Az eddigi leghatékonyabb koronavírus elleni gyógyszert fejleszthették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne...","id":"20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a83f3a-300a-4fb5-aba5-1bfc969626a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","timestamp":"2020. december. 17. 09:33","title":"A \"gyilkos biztonsági öv\" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","id":"20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3efacd-7c5f-43a3-9f2e-7155ad72c7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","timestamp":"2020. december. 16. 12:56","title":"Harminc-negyven biztonsági céghez vonult ki a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","shortLead":"A kormány javaslatára véget vetettek a \"börtönbiznisznek.\"","id":"20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda70cd6-1686-4016-8d5a-5be50761ad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_bortonkartalanitas_parlament_torvenymodositas","timestamp":"2020. december. 16. 12:22","title":"Csak szabadulás után fizetnek kártalanítást a raboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Nyusztay Máté","category":"itthon","description":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég szóvivője viszont lapunknak cáfolta, hogy beavatkoztak volna. De vajon tényleg Zuckerbergék ármánykodásáról van szó, vagy netán arról, hogy a Fidesz – Donald Trump esetéből is okulva – egy Facebook-törvénnyel a háta mögött akar nekivágni a 2022-es választásnak?","shortLead":"Szándékosan korlátozta a Facebook Varga Judit közösségi oldalát az igazságügyi miniszter sugalmazása szerint, a techcég...","id":"20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66da0e9-cf6c-40be-800b-8156ba6daf9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_Varga_Judit_kontra_Facebook_cenzura","timestamp":"2020. december. 17. 06:30","title":"Varga Judit cenzúrát kiáltott, a Facebook cáfol – de vajon hihetünk-e a véletlenekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétrendbeli vesztegetéssel gyanúsítják Simonka Györgyöt, a legfőbb ügyész ezekben az ügyekben is kérte, hogy adják ki a képviselő mentelmi jogát.","shortLead":"Kétrendbeli vesztegetéssel gyanúsítják Simonka Györgyöt, a legfőbb ügyész ezekben az ügyekben is kérte, hogy adják ki...","id":"20201217_ugyeszseg_Simonka_Gyorgy_tanuvallomasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd2cc96-614d-4b41-b6fa-02ba0d5621c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_ugyeszseg_Simonka_Gyorgy_tanuvallomasok","timestamp":"2020. december. 17. 09:16","title":"Az ügyészség szerint Simonka György pénzt ajánlott a számára kedvező tanúvallomásokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]