[{"available":true,"c_guid":"bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is vezethessenek. Bírálta azt a rendszert is, amely szerint az országban a nőknek számos dolgot csak a férfi gondviselő engedélyezhet.","shortLead":"Ludzsejn al-Hadhlúlt több társával együtt azért vették őrizetbe két éve, mert azért kampányolt, hogy a nők is...","id":"20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc91259a-fcef-45ed-b279-6597531af09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b93b17-2b54-47ed-a001-1e57c7cd7fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_szaud_arabia_bortonbuntetes_nojogi_aktivista_ludzsejn_al_hadhlul","timestamp":"2020. december. 28. 13:36","title":"Terrorizmus vádjával börtönözhetnek be egy szaúdi nőjogi aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de biztos, húsz embert kórházba vittek. Később volt egy 4,5-ös utórengés is. ","shortLead":"A földmozgást Magyarország nagy részén is érezni lehetett. Sajtóhírek szerint eddig heten vesztették életüket, de...","id":"20201229_foldrenges_horvatorszag_62","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b83bc76e-a529-48a7-86fc-0e83d4303647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc660a-4af5-4ef3-afa8-5197c9a77bde","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_foldrenges_horvatorszag_62","timestamp":"2020. december. 29. 13:05","title":"6,3-as erősségű földrengés volt Horvátországban, súlyosak a károk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103fa20c-05fd-4555-add7-8577009db5a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik leghíresebb, francia divattervezője 98 éves volt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb, francia divattervezője 98 éves volt.","id":"20201229_Meghalt_Pierre_Cardin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=103fa20c-05fd-4555-add7-8577009db5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c1e8b-1d85-4927-92ff-1469b2b265bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Meghalt_Pierre_Cardin","timestamp":"2020. december. 29. 13:21","title":"Meghalt Pierre Cardin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","shortLead":"Éppen 62 raklap parfümöt próbált eladni a társaival a csornai parkolóban, amikor elkapták őket a rendőrök.","id":"20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bec44c9-24ac-4eb7-9eb4-64e1110d1685","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_parfum_csalas_csorna_letartoztatas","timestamp":"2020. december. 28. 10:14","title":"Kétszázmillió forintnyi parfümöt szállított rossz helyre a magyar kamionos, hogy ő maga adhassa el azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki nagyobb adaggal kap a védőoltásukból.","shortLead":"Korábban azt közölte a BioNTech, hogy az általuk végzett tesztek alapján nem jár komoly következményekkel, ha valaki...","id":"20201228_pfizer_vakcina_tuladagolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cacd70-70e0-4633-81f0-aec53a52c0ec","keywords":null,"link":"/vilag/20201228_pfizer_vakcina_tuladagolas","timestamp":"2020. december. 28. 17:57","title":"Vakcinatúladagolás miatt került kórházba egy német idősotthon több dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A „Magyarország többé nem demokrácia” című anyagnál csak a járványhoz kapcsolódó írások érdekelték jobban az olvasókat 2020-ban.","shortLead":"A „Magyarország többé nem demokrácia” című anyagnál csak a járványhoz kapcsolódó írások érdekelték jobban az olvasókat...","id":"20201228_politico_legolvasottabb_hirek_magyarorszag_mar_nem_demokracia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfeef71-1acd-48e9-b9fc-50f77cf1911f","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_politico_legolvasottabb_hirek_magyarorszag_mar_nem_demokracia_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 16:55","title":"A magyar demokrácia helyzetével foglalkozó cikk lett a Politico egyik legolvasottabb anyaga idén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201229_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_4_resz_Egeszsegunk_a_jovoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178e1fb2-8f2a-438c-aa98-50a7f5816ba9","keywords":null,"link":"/360/20201229_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_4_resz_Egeszsegunk_a_jovoben","timestamp":"2020. december. 29. 17:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 4. rész: A hét legyőzött akadály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]