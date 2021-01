Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aggasztó a járványhelyzet Japánban, különösen a fővárosban, a kormány azonban készül az olimpia megrendezésére.","shortLead":"Aggasztó a járványhelyzet Japánban, különösen a fővárosban, a kormány azonban készül az olimpia megrendezésére.","id":"20210102_Egyelore_nem_engednek_be_senkit_de_nyaron_mar_olimpiat_rendeznenek_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9765014-78e5-4209-bd90-2eb8296cc744","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Egyelore_nem_engednek_be_senkit_de_nyaron_mar_olimpiat_rendeznenek_Japanban","timestamp":"2021. január. 02. 11:45","title":"Egyelőre nem engednek be senkit, de nyáron már olimpiát rendeznének Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9469fb40-431d-4f54-9a10-e34980d0d8da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy állatvédő szervezet szerint lehet, hogy a félelembe haltak bele a madarak. ","shortLead":"Egy állatvédő szervezet szerint lehet, hogy a félelembe haltak bele a madarak. ","id":"20210101_Tobb_szaz_madar_pusztult_el_Romaban_a_tuzijatek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9469fb40-431d-4f54-9a10-e34980d0d8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba15bd35-21a4-4f6b-b091-194001221170","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Tobb_szaz_madar_pusztult_el_Romaban_a_tuzijatek_miatt","timestamp":"2021. január. 01. 16:34","title":"Több száz madár pusztult el Rómában a tűzijáték miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12 szabályt sértett meg.","shortLead":"Egy ismeretlen amerikai drónpilóta a Szövetségi Légügyi Hatóság szerint legalább 26 repülés alkalmával összesen 12...","id":"20210101_dron_repules_birsag_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81c0ed76-0ab1-4d55-b38e-5734ca38cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6de63e-39b8-45a5-b116-349cbc8cd00f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_dron_repules_birsag_buntetes","timestamp":"2021. január. 01. 16:03","title":"54 millió forintnyi bírságot gyűjtött össze egy amerikai drónpilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Oroszország távol-keleti részein már elkezdődött 2021, ott már sugározta a tévé az elnök újévi beszédét.","shortLead":"Oroszország távol-keleti részein már elkezdődött 2021, ott már sugározta a tévé az elnök újévi beszédét.","id":"20201231_Putyin_2020_2021_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b882a7-9e7d-443c-8760-90a09ec4d353","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Putyin_2020_2021_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 17:57","title":"Putyin: Becsülettel vészeltük át ezt az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","shortLead":"Olaszországot szilveszterre zárlat alá helyezték a koronavírus-járvány miatt január 4-ig.","id":"20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf52a6-6d7f-4342-ae3e-ca18588daa68","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Olaszorszag_szilveszter_ujev_koronavirus","timestamp":"2020. december. 31. 21:09","title":"Olaszország zárlat alá került szilveszterre és az új év első napjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A THM-plafon megy, a kötelező erős ügyfélhitelesítés az online vásárlásoknál jön. A hitelmoratórium marad.","shortLead":"A THM-plafon megy, a kötelező erős ügyfélhitelesítés az online vásárlásoknál jön. A hitelmoratórium marad.","id":"20210102_Fontos_valtozasokat_hoz_az_uj_ev_a_bankolasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d2ba1b-cdf9-4c81-a495-c6038826e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Fontos_valtozasokat_hoz_az_uj_ev_a_bankolasban","timestamp":"2021. január. 02. 13:21","title":"Fontos változásokat hoz az új év a bankolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","shortLead":"Több településen is romlott a levegő minősége, sok a szálló por.","id":"20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4768c3f-a6d4-48ab-a1cb-1ee4894f858e","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_levego_minosiege_veszelyes_szallo_por","timestamp":"2021. január. 01. 12:44","title":"Sajószentpéteren veszélyes belélegezni a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","shortLead":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","id":"20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c8ad4b-82f1-4a62-9eec-b63e3c7771ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 02. 08:50","title":"Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]