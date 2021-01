Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szánkózni vagy kirándulni tilos, csakis síelésre vagy snowboardozásra lehet használni havat. Tömegek lephetik el a magyar sípályákat a hétvégén Nancy Pelosit újraválasztották az amerikai képviselőház elnökének. Ilyen szűk képviselőházi többségre az elmúlt mintegy két évtizedben nem volt példa az Egyesült Államokban A Szputnyik V lesz a második, az országban alkalmazott oltóanyag, miután a helyi gyógyszerügynökség biztonságosnak találta. Engedélyezték Szerbiában az orosz vakcinát A Qualcomm szerint az új processzoruk, a Snapdragon 480-as jelentős mértékben járul majd hozzá ahhoz, hogy elterjedjenek az 5G-képes telefonok. Jöhetnek az olcsó 5G-s mobilok: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 480 A koronavírus elleni vakcina széles körű elterjesztése után nyárra teszi a megnyugvás időszakát, őszre pedig kirobbanó gazdasági teljesítményt vár a HVG számára írt cikkében Zsiday Viktor befektetési szakember, aki szerint például görög ingatlanokba, bankrészvényekbe, olajcégekbe és aranyba lesz érdemes pénzt fektetni 2021-ben. Zsiday Viktor: Érvényét veszti a csótányelmélet, ősztől jöhet a gazdasági fellendülés Az önkényes vontatásról videó is készült. Pénzbírságot kaphat egy autós, aki elvontatott egy szerinte útban lévő másik kocsit Jair Bolsonaro elnök hivatalba lépése óta 48 százalékot romlott ez a statisztika. Tízéves csúcsot ért el az erdőtüzek száma Brazíliában Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Ezek a változások jönnek az új évben az egészségügyben. Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben. Akár börtön is járhat a hálapénzért, de jobban keresnek majd az orvosok. Idővel azonban a körmükre néznek a másodállások miatt, és a tb-t nem fizetők még a sürgősségi ellátásért is fizethetnek. Idővel azonban a körmükre néznek...","id":"20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1ace3b-d440-48b5-b430-ebebc62f9636","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_egeszsegugy_valtozasok_2021re_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. január. 04. 11:20","title":"Hálapénzért börtön jár, százezrek pedig fizethetnek majd az ellátásért – ilyen változások jönnek az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]