[{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","shortLead":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","id":"20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91681766-9867-4380-b77b-cf7631b2b2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Szándékosan gázoltak el szemtészállítókat, akik egy boltban kerestek menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25266a10-2f32-4f1e-aac4-929aa4a1e831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha mégis személyesen megyünk boltba, vigyünk kézfertőtlenítőt – tanácsolta az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Ha mégis személyesen megyünk boltba, vigyünk kézfertőtlenítőt – tanácsolta az országos tiszti főorvos.","id":"20201204_Muller_Javaslom_az_internetes_vasarlasnak_a_meggondolasi_lehetoseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25266a10-2f32-4f1e-aac4-929aa4a1e831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69d7758-8d0e-4701-b679-f1af9c0a77c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Muller_Javaslom_az_internetes_vasarlasnak_a_meggondolasi_lehetoseget","timestamp":"2020. december. 04. 12:31","title":"Müller Cecília a netes vásárlásra buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg eljutott a Fehér Házig. Ezt az életpályát mutatja be az idehaza a HVG Könyvek gondozásában megjelenő Egy ígéret földje. A könyv érdekességekkel, politikai háttértörténetekkel és persze személyes megjegyzésekkel, izgalmas történetmeséléssel teli tartalmából több részletet közlünk. Ezeket megjelenés előtt, exkluzív módon csak itt, a HVG360-on olvashatják.","shortLead":"Barack Obama az Egyesült Államok első afroamerikai elnökeként történelmet írt, azonban hosszú utat járt be, amíg...","id":"20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cacd7b19-d4fe-4068-b60e-a7edd0523b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e4846b-6a63-44d5-aafd-ff5331ab18d8","keywords":null,"link":"/360/20201203_Barack_Obama_eletrajzi_konyve_a_hvg360on_Putyin_es_Gorbacsov","timestamp":"2020. december. 04. 19:00","title":"Egy feszült reggeli Putyinnal - Barack Obama életrajzi könyve a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi láncokat. Ehhez erőteljesen protekcionista gazdaságpolitikai lépéseket harangozott be, szerinte cél a magyar nemzeti kiskereskedelem.","shortLead":"Lázár János kormánybiztosként egy konferencián arról beszélt, a kormány kiszorítaná a külföldi kiskereskedelmi...","id":"20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e761a261-c562-4cdd-bf4f-e04aeaeee767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_lazar_janos_hadat_uzen_a_kiskereskedelmi_multiknak","timestamp":"2020. december. 04. 17:55","title":"A kormány célkeresztjében a Lidl, az Aldi és a Tesco? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a járványhelyzetről és az uniós költségvetés vétójáról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök.","shortLead":"Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a járványhelyzetről és az uniós költségvetés vétójáról is beszélt Orbán...","id":"20201204_Orban_radiointerju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c12d7e-d894-4915-acf0-c8305ddaedcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_radiointerju","timestamp":"2020. december. 04. 07:41","title":"Orbán Viktor: A lengyelek új megoldása az uniós költségvetésről \"nem fog menni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik feléből is elzarándokolnak a halkedvelők. A Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője arról mesélt a hvg.hu-nak, milyen munka van emögött, de megismertük különleges tigrispisztrángjának a titkát és azt is, mit keres a bajai halászlében nori.","shortLead":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik...","id":"20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8105db07-4612-4fd8-b048-0a9ad5647600","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","timestamp":"2020. december. 03. 20:00","title":"Akik mindenkinél jobban élvezik a hidegfrontot: Lillafüred híres pisztrángjai nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenlegi alkotmánybíró még az Országos Bírósági Hivatal elnökeként adott ki egy utasítást, amelyet több bíró a függetlenségének megsértéseként értelmezett, de az Alkotmánybíróság szerint indokolatlanul.","shortLead":"A jelenlegi alkotmánybíró még az Országos Bírósági Hivatal elnökeként adott ki egy utasítást, amelyet több bíró...","id":"20201204_hando_tunde_biroi_tanacs_birosagi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57145afd-bf16-40fe-988f-64cbb07af92d","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_hando_tunde_biroi_tanacs_birosagi_hivatal","timestamp":"2020. december. 04. 19:17","title":"Az Ab nem marasztalta el Handó Tündét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]