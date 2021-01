Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már a világ országainak közel háromnegyede felismerte, hogy szükség van egy stratégiára arra vonatkozóan, hogyan kezeljék a globális felmelegedés hatásait, de ezek nem veszik figyelembe kellően az emelkedő hőmérsékletet és még ha van is terv, akkor sincs megfelelő finanszírozás emögött.","shortLead":"Már a világ országainak közel háromnegyede felismerte, hogy szükség van egy stratégiára arra vonatkozóan, hogyan...","id":"20210114_ENSZ_Tizszer_annyit_kellene_koltenunk_arra_hogy_ellenallobbak_legyunk_az_idojarasi_szelsosegekkel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72224e3d-5cf0-4828-b25b-5d8d348057c5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210114_ENSZ_Tizszer_annyit_kellene_koltenunk_arra_hogy_ellenallobbak_legyunk_az_idojarasi_szelsosegekkel_szemben","timestamp":"2021. január. 14. 16:09","title":"ENSZ: A sokszorosát kellene arra költenünk, hogy ellenállóbbak legyünk az időjárási szélsőségekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","shortLead":"A német gyártó eladási mutatói a koronavírus-járvány ellenére alig romlottak. ","id":"20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f86988a4-aadb-4c16-9a7f-6dd4cadec199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90892db-f3e6-490b-95a2-88e09241a219","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_kivaloan_fogy_a_porsche_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. január. 14. 09:21","title":"Kiválóan fogy a Porsche első elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szerint a magyar ellenzékben összeér a szélsőjobb és a szélsőbal.","shortLead":"A fideszes politikus szerint a magyar ellenzékben összeér a szélsőjobb és a szélsőbal.","id":"20210114_MolotovRibbentroppaktum_ellenzeki_osszefogas_Hoppal_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f429c5-aaba-47b6-8ecd-358e8de24ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58290d54-3af3-459b-b5e2-6f87867f20a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_MolotovRibbentroppaktum_ellenzeki_osszefogas_Hoppal_Peter","timestamp":"2021. január. 14. 16:58","title":"Molotov–Ribbentrop-paktumhoz hasonlította az ellenzéki összefogást Hoppál Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló érkezése, azt alátámasztja, hogy a márka vezérigazgatója jelentette be az új modell egyik figyelemre méltó jellemzőjét a kínai közösségi oldalon.","shortLead":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló...","id":"20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f78ddc-a749-432d-abfb-801f26c14558","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","timestamp":"2021. január. 14. 11:03","title":"Jön az újabb bivalyerős Xiaomi telefon, amit mindössze 15 perc alatt fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2021. január. 14. 09:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","shortLead":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","id":"20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deb8812-92c3-45d5-85e0-e08230e6cf10","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","timestamp":"2021. január. 12. 19:35","title":"Országszerte délután 6 órakor kezdődhet a kijárási tilalom Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült egy készülékben megvalósítani mindkettőt. Kipróbáltuk.","shortLead":"Az okosórák egyik legnagyobb problémája: vagy sokat tudnak, vagy sokáig. A TicWatch Pro 3 tervezőinek sikerült...","id":"20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b48f5128-6b84-45db-ae79-1fbf89cd60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a2f8ee-77f5-4c28-a773-14d6d02ec67e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_mobvoi_ticwatch_pro_3_gps_teszt_velemeny_android_wear_os_okosora","timestamp":"2021. január. 13. 19:33","title":"Ez az androidos óra 4-5 napig nagyon okos, de ha kell, 45 napig is bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon vannak-e vagy sem, de az biztos, hogy a jobboldali populizmus nem került két vállra. Így látja a helyzetet Ivan Krasztev, a nyugati sajtóban sokat idézett bolgár elemző, aki most a Spiegelnek nyilatkozott. ","shortLead":"Hogy a populisták milyen következtetést vonnak le a világban a Capitolium ostromából, az attól függ, hogy hatalmon...","id":"20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a63d03d0-6930-482d-a50b-77844fe17b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d05909-d0b1-41ed-a287-3664325813e9","keywords":null,"link":"/360/20210114_Spiegel_A_jobboldali_populizmus_nem_kerul_ket_vallra_Trump_tavozasaval","timestamp":"2021. január. 14. 07:40","title":"Spiegel: A jobboldali populizmus nem kerül két vállra Trump távozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]