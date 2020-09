Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című videojáték, de pár kattintással most ingyen is az öné lehet.","shortLead":"A legtöbb szoftverboltban még 5-13 ezer forintos áron kapható a néhány éve megjelent Tom Clancy's The Division című...","id":"20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2f913f-1524-4e47-8643-a5a926383485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40744512-30aa-424a-a276-eb06cabe0581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_Tobb_ezer_forintot_sporolhat_most_ingyen_van_a_The_Division_videojatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:23","title":"Több ezer forintot spórolhat most: ingyen van a The Division videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27245bce-d856-41f3-b49e-1d43be003dc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Christopher Nolan a Tenetben hasonló receptet használ, mint korábbi filmjeiben, de unatkozni nem enged.","shortLead":"Christopher Nolan a Tenetben hasonló receptet használ, mint korábbi filmjeiben, de unatkozni nem enged.","id":"202036_film__mentes_maskent_tenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27245bce-d856-41f3-b49e-1d43be003dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2d1240-d2ab-44d5-990f-2d5bd5b8eabe","keywords":null,"link":"/360/202036_film__mentes_maskent_tenet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:00","title":"Profetikus üzenetekre ígér válaszokat az Eredet rendezőjének új filmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit ért el, hogy diktátorokkal barátkozva gyengíti az ország presztízsét, miközben ennek gazdasági hozadéka nincs vagy nem látszik. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter kirobbanthatatlan helyéről, főnöke óhajai számára parancsok, így a magyar külpolitika annyit...","id":"202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38015f-87fc-445a-803a-848402dbebfc","keywords":null,"link":"/360/202036_a_panelkiraly__szijjarto_peter","timestamp":"2020. szeptember. 03. 11:15","title":"Szijjártó Péter: a panelkirály, aki Orbán Viktor első számú janicsárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak a magyarok idén nyáron, hogy az nulla közelébe húzta az átlagot, de az élelmiszeren kívül szinte semmiből nem vásároltak sokat. ","shortLead":"A júniusi 0 után júliusban már 0,4 százalékos kiskereskedelmi növekedést mért a KSH. Annyival kevesebbet tankoltak...","id":"20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8381c-a1e5-44c8-9cd8-b50b434a573c","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kiskereskedelem_vasarlas_tankolas_forgalom_boltok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:07","title":"Nagyítóval kell keresni a növekedést a magyar kiskereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67755d2-e8bc-4b17-8c9c-6557cc08f82e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egy év alatt sikerült átépíteniük a tudósoknak az európai Gregor nevű napteleszkópot, majd azzal végezni megfigyeléseket a Napon. Az eredmény több szempontból is lenyűgöző lett.","shortLead":"Egy év alatt sikerült átépíteniük a tudósoknak az európai Gregor nevű napteleszkópot, majd azzal végezni...","id":"20200903_gregor_teleszkop_nap_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67755d2-e8bc-4b17-8c9c-6557cc08f82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1402fb-fe28-4ee9-89b4-9b6201095f8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_gregor_teleszkop_nap_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:03","title":"Sosem látott részletességgel fotózta le a Napot Európa legnagyobb napteleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","shortLead":"Ötezer ember kell ahhoz, hogy az akció sikeres legyen.","id":"20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6cc38c-fb1a-47c6-9b3f-320b3928e853","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_A_Szinmuveszetitol_a_Parlamentig_tarto_elolanccal_tiltakoznak_vasarnap_az_egyetem_hallgatoi","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:09","title":"A Színművészetitől a Parlamentig tartó élőlánccal tiltakoznak vasárnap az egyetem hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2469ff6-cac1-4aae-b68f-3e1d804cb257","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három évtizedig tartó kormányzás után kiszorulhat a hatalomból a Milo Gyukanovics montenegrói államfő vezette Szocialisták Demokratikus Pártja. Bár a politikus 2023-ig még a helyén maradhat, a befolyása jelentősen csökkenni fog. Szakértők szerint azonban elképzelhető az is, hogy a vasárnapi parlamenti választást hamarosan meg kell majd ismételni.","shortLead":"Három évtizedig tartó kormányzás után kiszorulhat a hatalomból a Milo Gyukanovics montenegrói államfő vezette...","id":"20200902_Montenegro_politikai_hegyomlas_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2469ff6-cac1-4aae-b68f-3e1d804cb257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2964fc-141e-4932-816b-0671821505ce","keywords":null,"link":"/360/20200902_Montenegro_politikai_hegyomlas_","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:00","title":"Politikai hegyomlás Montenegróban: elbukott a Nyugat-barát államfő pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]