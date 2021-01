Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","shortLead":"Azt is mondta a 112-es segélyhívónak, hogy terrortámadásra készül. A gyanúsított letartóztatásban marad.","id":"20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1c56f0-2368-4e09-bd1e-8afbb20d6829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6f2dd-c3ec-484d-b1d3-552a46500ede","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_segelyhivo_parlament_terrortamadas_fenyegetes","timestamp":"2021. január. 15. 18:07","title":"Három évet kaphat a férfi, aki a Parlament lerohanásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kásler Miklós személyesen járt közben, hogy a koronavírusos Böjte Csabát Budapesten gyógyítsák meg.","shortLead":"Kásler Miklós személyesen járt közben, hogy a koronavírusos Böjte Csabát Budapesten gyógyítsák meg.","id":"20210114_Bojte_Csaba_szemelyesen_mondott_koszonetet_Kasler_Miklosnak_a_gyogyulasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d45c91-c0d8-4283-9beb-a6babfd5dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becae2a1-37e7-432d-a17a-3650d7232196","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Bojte_Csaba_szemelyesen_mondott_koszonetet_Kasler_Miklosnak_a_gyogyulasaert","timestamp":"2021. január. 14. 11:47","title":"Böjte Csaba személyesen mondott köszönetet Kásler Miklósnak a gyógyulásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","shortLead":"Legendás épületek tűnnek el sorra, részben vagy teljesen a budapesti városképből.","id":"202102_szabad_rombolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45c58d3-6967-44ea-992f-956fc7c3e439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d35797-a6b6-423b-beb9-fe2e5168cd62","keywords":null,"link":"/360/202102_szabad_rombolas","timestamp":"2021. január. 15. 07:15","title":"Az ingatlanbiznisz a nemzeti hagyománynál is fontosabb a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló érkezése, azt alátámasztja, hogy a márka vezérigazgatója jelentette be az új modell egyik figyelemre méltó jellemzőjét a kínai közösségi oldalon.","shortLead":"Hogy nem csupán légből kapott híresztelés az elsősorban játékosoknak szánt Xiaomi Black Shark 4 telefon küszöbön álló...","id":"20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f78ddc-a749-432d-abfb-801f26c14558","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_xiaomi_black_shark_4_gamer_telefon_kiszivargasok","timestamp":"2021. január. 14. 11:03","title":"Jön az újabb bivalyerős Xiaomi telefon, amit mindössze 15 perc alatt fel lehet tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és Somogy megyékben ma is érvényben van a fokozott rendőri ellenőrzés.","shortLead":"A strasbourgi bíróság szerint elsősorban azzal van gond, hogy a hatáskörnek nincs korlátja. Magyarországon Békés és...","id":"20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f2b6e8-c17f-4d66-a500-bc4ab96d1864","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_strasbourgi_birosag_magyar_helsinki_bizottsag_fokozott_rendori_ellenorzes","timestamp":"2021. január. 15. 16:39","title":"Strasbourg szerint a fokozott rendőri ellenőrzés nemzetközi egyezményt sért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A decemberi, 900 milliárdos mentőcsomag csupán előleg volt a megválasztott elnök szerint.","shortLead":"A decemberi, 900 milliárdos mentőcsomag csupán előleg volt a megválasztott elnök szerint.","id":"20210115_biden_gazdasag_osztonzese_2_billio_dollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01316641-e0ae-4508-b5bb-2819e30d7b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_biden_gazdasag_osztonzese_2_billio_dollar","timestamp":"2021. január. 15. 05:29","title":"1,9 billiárd dollárból mentené meg az amerikai gazdaságot Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","shortLead":"A Central-csoport milliárdos haszonra tett szert azon, hogy mentőangyalként befektetett az utazási irodába.","id":"202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb6c8346-4422-44a4-abea-4c83bb84b649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4209a2d-76f3-4453-82a8-3360cbf88ee6","keywords":null,"link":"/360/202048__neckermann__valsagcsapasok__koronaallo_utak__utkeresok","timestamp":"2021. január. 14. 15:00","title":"Gyökeres váltásra készül a túlélés érdekében a Neckermann új tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi év végén azonban, fű alatt, komoly döntéshozatali szervvé alakították: elnökének a szavazata a végső koncessziós döntésekben két miniszter voksával ér fel.","shortLead":"Eredetileg csak a kabinetminiszter munkáját támogató háttérintézmény lett volna a Nemzeti Koncessziós Iroda, a tavalyi...","id":"20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa7c22-b343-432b-95f0-5ec0bef3a961","keywords":null,"link":"/360/20210115_Kozpontositott_koncessziok_Rogan_Antal_masfel_honap_utan_kiesett_a_pikszisbol","timestamp":"2021. január. 15. 11:00","title":"Központosított koncessziók: Rogán Antal másfél hónap után kiesett a pikszisből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]