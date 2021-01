Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak, és még az sem kizárt, hogy azt Hollandiában tölthetik majd le.","shortLead":"Tavaly nyáron első fokon öt év fegyházbüntetésre ítélték a két férfit, most másodfokon ennél egyhébb büntetést kaptak...","id":"20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c733a656-6bae-45cd-9a8e-39396c019dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595d3bfb-db5c-4bf2-a42d-99678e6e2a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_holland_fiatalok_kabitoszer_sziget_birosag_itelet","timestamp":"2021. január. 19. 19:06","title":"Enyhítették a Szigeten drogot áruló hollandok büntetését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","shortLead":"A 2021-es specifikációk alapján a sportos német elektromos autókat kicsit ritkábban kell töltőre dugni.","id":"20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d44296e-7551-4025-8323-ca9abfcf06e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_nagyobb_hatotavra_kepesek_az_uj_porsche_taycan_villanyautok","timestamp":"2021. január. 21. 09:47","title":"Nagyobb hatótávra képesek az új Porsche Taycan villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest jóval egyszerűbb beültetni a betegek szemébe, ráadásul a gyógyulási idő is sokkal rövidebb.","shortLead":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest...","id":"20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e56f1-5f33-4bdb-885e-3c4095115b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","timestamp":"2021. január. 19. 20:03","title":"Mesterséges szaruhártyát kapott a 78 éves férfi, visszanyerte a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","shortLead":"A hírről beszámoló Media1 szerint ez nem jelenti azt, hogy a Klubrádió február 14-e után is sugározhat a frekvencián.","id":"20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d247fb5f-f306-4fb2-a705-756723b789c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_klubradi_fekvencia_palyazat_mediatanacs","timestamp":"2021. január. 20. 08:50","title":"Felfüggesztette a Klubrádió frekvenciájának pályáztatását a Médiatanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e41067e-bb8e-4624-94b7-c4a5c137a6c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Országosan 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában.","shortLead":"Országosan 15 ezer új fertőzöttet azonosítottak az utóbbi 24 órában.","id":"20210119_Ket_hetre_bezarjak_a_vendeglatohelyeket_Valenciaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e41067e-bb8e-4624-94b7-c4a5c137a6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9661b1f8-fdf6-4f09-9718-31e54ed63066","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Ket_hetre_bezarjak_a_vendeglatohelyeket_Valenciaban","timestamp":"2021. január. 19. 21:41","title":"Két hétre bezárják a vendéglátóhelyeket Valenciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566592fa-e33d-4a11-9e69-d9a487afcc5f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben részes autós a helyszínen elhunyt, a buszon 17 ember sérült meg.","shortLead":"A balesetben részes autós a helyszínen elhunyt, a buszon 17 ember sérült meg.","id":"20210121_Fotokon_a_hajnali_godolloi_buszbaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=566592fa-e33d-4a11-9e69-d9a487afcc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5dc43d-cd10-4d88-9cb0-008ba1b3b2c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Fotokon_a_hajnali_godolloi_buszbaleset","timestamp":"2021. január. 21. 12:41","title":"Fotókon a gödöllői halálos buszbaleset helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén sikkasztás, valamint közokirat-hamisítás miatt.","shortLead":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén...","id":"20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f9492-598b-4e1f-bafc-081d42b1efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","timestamp":"2021. január. 21. 15:50","title":"Sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában az amerikai tőzsdefelügyeletnek benyújtott jelentés alapján.\r

\r

","shortLead":"A FedEx gyorsposta szolgáltató vállalat a következő években több ezerrel csökkenti alkalmazottai számát Európában...","id":"20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52458d9a-c4e4-4cc7-8eb2-c262e94476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c705610-d6f1-466e-9323-0b135eaf3019","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_fedex_tnt_elbocsatas_europa","timestamp":"2021. január. 19. 22:01","title":"Ezreket bocsát el a FedEx Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]